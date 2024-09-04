"РФ не переможе у війні": Байден відреагував на удар Росії по Полтаві, де загинули 53 людини

Байден засудив атаку по Полтаві і назвав її жахливою. Але у США заявили, що після цього не змінили свою політику щодо ударів американською зброєю вглиб РФ.

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Байден відреагував на удар Росії по Полтаві, де загинули 53 людини/ колаж: Главред, фото: Білий дім, ДСНС у Полтавській області

Президент США Джо Байден відреагував на ракетний удар російських окупантів по навчальному закладу та лікарні в Полтаві 3 вересня. Він наголосив, що засуджує цю атаку.

"Я рішуче засуджую цей жахливий напад. Він є трагічним нагадуванням про триваючі та обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу", – йдеться у заяві Байдена, опублікованій на сайті Білого дому.

У той же час він наголосив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, зокрема надаватимуть системи ППО і засоби, які потрібні нашій державі для захисту від країни-агресорки Росії.

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"Не помиляйтесь: Росія не переможе у цій війні. Народ України переможе. І в цей трагічний день, і щодня Сполучені Штати підтримують їх", – додав президент США.

США не змінили свою позицію щодо ударів вглиб РФ

Проте у США заявили, що після удару РФ по Полтаві вони не змінили свою політику щодо надання Україні можливостей і додаткового дозволу на застосування американської зброї по цілях у глибині території країни-агресорки Росії. Про це заявив речник міністерства оборони США генерал Патрік Райдер під час брифінгу.

"Щодо нашої політики стосовно ударів (по цілях в Росії, – ред.) на далекі відстані, я не маю наразі жодних оголошень щодо будь-яких змін у нашій політиці", – сказав він.

Але він додав, що Сполучені Штати Америки і надалі будуть разом із міжнародними союзниками й партнерами забезпечувати Україну засобами протиповітряної оборони.

Удар РФ по Полтаві 3 вересня – що відомо

Російські окупанти у вівторок, 3 вересня, завдали удару балістичними ракетами по Полтаві. Унаслідок удару загинуло 52 людини і понад 200 отримали поранення. Згодом стало відомо, що часовий проміжок між тривогою та прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації до бомбосховища. Відбулося часткове руйнування однієї з будівель інституту, багато людей опинилися під завалами.

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Пізніше Зеленський розкрив наслідки удару РФ по Полтаві. Він заначив, що поранень зазнала 271 людина. Президент наголосив, що рятувальники та медики роблять все можливе для того, щоб врятувати якнайбільше життів.

Нагадаємо, в Україні ухвалили важливе рішення щодо захисту особового складу після удару по Полтаві. Військове керівництво держави посилить заходи із забезпечення безпеки особового складу на об'єктах.

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