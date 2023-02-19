Частини українців зменшать зарплати: який бізнес готується до проблем-опитування

У 2023 році значній частині українців уріжуть зарплати. Про такі плани заявила частина представників малого бізнесу, опитаних Європейською Бізнес Асоціацією.

Яким українцям знизять зарплати - до чого готується малий бізнес / Колаж фото УНІАН

У нинішньому році більшої частини українців, які працюють на підприємствах малого бізнесу, уріжуть зарплати. Такі результати показало опитування, які провели представники Європейської Бізнес Асоціацією (ЄБА).

Про плани порізати зарплати заявили 11% опитаних представників малого бізнесу. 28% респондентів повідомили про намір підвищити оплату праці своїх співробітників.

При цьому, підкреслюють автори дослідження, в порівнянні з попереднім роком, число тих, хто має намір зарплати знижувати, помітно знизилося – з 20% до 11%. А ось кількість тих, хто буде підвищувати оплату праці, навпаки, зросла. Правда, не набагато: з 26% до 28%.

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Більшість же - 61% - респондентів з малого бізнесу міняти що-небудь не планують в зарплатах співробітників.

У той же час, наголошується в результатах опитування, 76% учасників опитування планують в нинішньому році розширювати свій бізнес.

З їх числа:

28% готуються розширювати географію діяльності;

26% збираються відкривати нові напрямки виробництва;

25% планують виходити на нові ринки;

21% бажають збільшити кількість співробітників.

Не планує розширюватися зовсім тільки 24% опитаних представників малого бізнесу.

Нагадаємо, раніше опитування громадян України, які живуть і працюють в Польщі, проведеному аналітичним центром Міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal показав - найпотужніший аргумент, який спонукає українців повернутися додому після закінчення війни - бажання возз'єднатися з родиною.

Гідні умови праці, заробітної плати та гідна пенсія — друга за важливістю умова повернення (18% респондентів).

Гарантії настання нової війни в перспективі найближчих десятиліть, а також зброя, яка дозволить захистити країну в разі конфліктів — важлива для повернення 10% українців.

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