6 станцій метро Києва працюватимуть по-новому: як купити квитки

У столичному метрополітені попередили пасажирів.
У метро Києва з 16 лютого у вечірні та ранкові години вестибюлі шести станцій працюватимуть в автоматизованому режимі.
Для проїзду необхідно буде купувати разові QR-квитки через термінали або ж скористатися банківською картою, повідомили в прес-службі КП "Київський метрополітен".
Йдеться про такі станції:
- "Житомирська "(вест. №1),
- "Нивки" (вест. №2),
- "Почайна" (вест. №2),
- "Іподром" (вест. №1),
- "Харківська" (вест. №1),
- "Бориспільська "(вест. №2).
З 16-го лютого вранці до 08:00 та у вечірні з 20:00 вестибюлі цих станцій працюватимуть в автоматизованому режимі.
Як купити квиток в метро без касира
Для придбання разових QR-квитків або поповнення транспортних карток у столичних підземках працюють термінали "Київ цифровий".
Крім того, оплатити проїзд можна за допомогою програми "Київ цифровий" і безконтактної банківської карти безпосередньо на турнікетах.
Раніше повідомлялося, що в разі введення локдауну через епідемію коронавірусу метро в столиці закривати не планують. При посиленні обмежень будуть введені спецпропуску на транспорт.
Також Главред писав, що рішення про перегляд вартості проїзду в громадському транспорті Києва буде прийнято відповідно до фінансових можливостей бюджету столиці. Економічно обґрунтований тариф у столичному метрополітені становить 22 гривні, повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.
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