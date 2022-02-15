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6 станцій метро Києва працюватимуть по-новому: як купити квитки

15 лютого 2022, 10:03

У столичному метрополітені попередили пасажирів.

карантин, локдаун, метро
6 станцій метро Києва працюватиме по-новому / УНІАН

У метро Києва з 16 лютого у вечірні та ранкові години вестибюлі шести станцій працюватимуть в автоматизованому режимі.

Для проїзду необхідно буде купувати разові QR-квитки через термінали або ж скористатися банківською картою, повідомили в прес-службі КП "Київський метрополітен".

Йдеться про такі станції:

  • "Житомирська "(вест. №1),
  • "Нивки" (вест. №2),
  • "Почайна" (вест. №2),
  • "Іподром" (вест. №1),
  • "Харківська" (вест. №1),
  • "Бориспільська "(вест. №2).

З 16-го лютого вранці до 08:00 та у вечірні з 20:00 вестибюлі цих станцій працюватимуть в автоматизованому режимі.

Як купити квиток в метро без касира

Для придбання разових QR-квитків або поповнення транспортних карток у столичних підземках працюють термінали "Київ цифровий".

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Крім того, оплатити проїзд можна за допомогою програми "Київ цифровий" і безконтактної банківської карти безпосередньо на турнікетах.

Раніше повідомлялося, що в разі введення локдауну через епідемію коронавірусу метро в столиці закривати не планують. При посиленні обмежень будуть введені спецпропуску на транспорт.

Також Главред писав, що рішення про перегляд вартості проїзду в громадському транспорті Києва буде прийнято відповідно до фінансових можливостей бюджету столиці. Економічно обґрунтований тариф у столичному метрополітені становить 22 гривні, повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

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Автор: Сергій Кущ
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