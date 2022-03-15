56% українців переконані , що мета російської агресії-повністю знищити Україну / Reuters

Мета вторгнення Росії – повне знищення українського народу. Про це говорять результати опитування, які провели співробітники соціологічної групи "Рейтинг".

Українці не вірять у вигадки, які поширює російська пропаганда, виправдовуючи власне вторгнення в Україну. 56% українців вважають, що мета окупантів - повне знищення українського народу. 48% - окупація і приєднання до Росії.

15-17% вважають, що агресори хочуть змінити політичний курс України і запобігти розміщенню баз НАТО. 10% - знищити українську військову інфраструктуру. 5% українців вважають, що таким чином Росія хоче вирішити військовим питання з країнами НАТО.

І лише 2% респондентів вважають, що головна мета вторгнення-захист російськомовного населення

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Нагадаємо, раніше стверджувалося, що 88% жителів України людей вірять в те, що наша країна зможе відбити військову агресію Росії.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провели фахівці з групи "Рейтинг".

Причому кількість людей, кажуть соціологи, впевнених у вищевказаному, зростає буквально кожну добу. Лише 10% респондентів не мають такої впевненості.