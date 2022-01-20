В Україні почався новий спалах коронавірусу - Ляшко

Глава МОЗ Віктор Ляшко назвав області , в яких ситуація найгірша / УНІАН

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україні почався спалах коронавірусу. Найскладніша ситуація в західній частині країни.

Під час брифінгу він нагадав, що за вчора вже зафіксували 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

"Це свідчить, що в Україні почався спалах. Епіцентр спалаху - Західна Україна. Найбільш складна епідситуація - в Івано-Франківській області",- зазначив Ляшко.

Негативна динаміка також спостерігається в Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях, додав він.

читайте також"Омікроном все частіше хворіють 30-річні": лікар назвала нетипові симптоми коронавірусу"Наприкінці грудня і початку січня у нас було за тиждень по 30 тисяч випадків. На цьому тижні вже за два дні 30 тисяч випадків", - зазначив глава МОЗ.

Реклама

Далі локдаун?

У зв'язку зі швидким поширенням хвороби та різкого зростання кількості госпіталізацій до "помаранчевої" зони потрапили Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська та Чернівецька області.

Згідно з даними МОЗ, Івано-Франківська область вже "червоніє" за трьома показниками - нові випадки, рівень госпіталізації та її динаміка.

moz.gov.ua

Варто зазначити, що станом на ранок четверга, 20 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 479 жителів країни (добою раніше було 12 815). У тому числі захворіли 2044 дитини та 492 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2151 особу; летальних випадків - 131; одужали 4446 осіб.