"Омікроном все частіше хворіють 30-річні": лікар назвала нетипові симптоми коронавірусу

Названо симптоми штаму Омікрон / колаж Reuters

На Буковині зафіксовано 16 випадків інфікування штамом коронавірусу Омікрон. Він швидко поширюється і має симптоми, що нагадують звичайний ГРВІ.

Менеджер з громадського здоров'я управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради Надія Лабанда в коментарі АСС зазначила, що Омікроном все частіше хворіють 30-річні люди, тоді як Дельтою - пацієнти у віці від 38 років.

За її даними, штам Омікрон передається в 4,2 рази швидше в порівнянні з Дельтою.

"Найпоширеніші симптоми Омікрона: нежить, головний біль, втома, чхання, біль у горлі. До речі, відмінний від попередніх штамів симптом – чхання і захриплість голосу. А ось температуру фіксують тільки у чверті випадків. Тобто Омікрон дуже схожий на звичайний ГРВІ", - каже Надія Лабанда.

читайте такожНежить, головний біль і втома: у МОЗ назвали симптоми коронавірусу ОмікронЛікар зазначила, що попри те, що Омікрон схожий на застуду, цей штам коронавірусу дуже небезпечний, оскільки він може спричинити тривалі наслідки для здоров'я, госпіталізацію і летальні випадки. Надія Лабанда закликала всіх вакцинуватися, тому що так можна перехворіти COVID-19 в легшій формі.

Реклама

Варто зазначити, що станом на ранок середи, 19 січня 2022 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 815 жителів країни (добою раніше було 8 558). У тому числі захворіли 1422 дитини та 464 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2401 особу; летальних випадків - 163; одужали 5 413 осіб.

Читайте також: