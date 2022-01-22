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Коронавірус в Україні 22 січня: кількість виявлених хворих за добу перевищила 22 тисячі

22 січня 2022, 08:32
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Найбільшу кількість заражень COVID-19 виявили у Львівській Івано-Франківській областях, а також у Києві, на Сумщині, Харківщині та Хмельниччині.

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З коронавірусом госпіталізували понад дві тисячі осіб за добу / Фото Reuters

Станом на ранок суботи, 22 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 22 473 жителів країни (добою раніше було 20 156). Зокрема, захворіли 2838 дітей і 535 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 226 осіб; летальних випадків - 150; одужали 4 486 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільшу кількість заражень COVID-19 виявили у Львівській, Івано-Франківській областях, а також у Києві, на Сумщині, Харківщині та Хмельниччині.

Скільки хворих на коронавірус по областях

  • м. Київ – 1744;
  • Вінницька область - 1005;
  • Волинська область - 512;
  • Дніпропетровська область - 785;
  • Донецька область - 701;
  • Житомирська область - 879;
  • Закарпатська область - 682;
  • Запорізька область - 246;
  • Івано-Франківська область - 2284;
  • Київська область - 743;
  • Кіровоградська область – 100;
  • Луганська область - 291;
  • Львівська область - 3293;
  • Миколаївська область - 283;
  • Одеська область – 1079;
  • Полтавська область - 549;
  • Рівненська область - 828;
  • Сумська область - 1355;
  • Тернопільська область - 923;
  • Харківська область - 1159;
  • Херсонська область - 334;
  • Хмельницька область - 1064;
  • Черкаська область - 357;
  • Чернівецька область - 848;
  • Чернігівська область - 429.
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Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 22 січня 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 842 011 осіб;
  • одужали - 3 580 878 пацієнтів;
  • летальних випадків - 99 129;
  • проведено ПЛР-тестувань -17 455 150.

COVID-рекорди в Україні

Станом на ранок 16 листопада 2021 року коронавірус в Україні встановив антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такогої кількості жертв хвороби ще не було.

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Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекорднамкількість поставлених COVID-діагнозів за добу за майже два роки пандемії.

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві встановив антирекорд смертей за добу. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості померлих ще не було за весь час пандемії.

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Як повідомляв Главред, 20 січня глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україні почалася спалах коронавірусу. Найскладніша ситуація в західній частині країни.

У Львові - спалах COVID-19 серед дітей. А єдина в області лікарня Охматдит, яка приймає неповнолітніх хворих на коронавірус, переповнена.

З 24 січня Івано-Франківська область переходить у "червону зону" епідемічної небезпеки через сплеск коронавірусу.

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