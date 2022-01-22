Коронавірус в Україні 22 січня: кількість виявлених хворих за добу перевищила 22 тисячі

Найбільшу кількість заражень COVID-19 виявили у Львівській Івано-Франківській областях, а також у Києві, на Сумщині, Харківщині та Хмельниччині.
Станом на ранок суботи, 22 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 22 473 жителів країни (добою раніше було 20 156). Зокрема, захворіли 2838 дітей і 535 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2 226 осіб; летальних випадків - 150; одужали 4 486 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Найбільшу кількість заражень COVID-19 виявили у Львівській, Івано-Франківській областях, а також у Києві, на Сумщині, Харківщині та Хмельниччині.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 1744;
- Вінницька область - 1005;
- Волинська область - 512;
- Дніпропетровська область - 785;
- Донецька область - 701;
- Житомирська область - 879;
- Закарпатська область - 682;
- Запорізька область - 246;
- Івано-Франківська область - 2284;
- Київська область - 743;
- Кіровоградська область – 100;
- Луганська область - 291;
- Львівська область - 3293;
- Миколаївська область - 283;
- Одеська область – 1079;
- Полтавська область - 549;
- Рівненська область - 828;
- Сумська область - 1355;
- Тернопільська область - 923;
- Харківська область - 1159;
- Херсонська область - 334;
- Хмельницька область - 1064;
- Черкаська область - 357;
- Чернівецька область - 848;
- Чернігівська область - 429.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 842 011 осіб;
- одужали - 3 580 878 пацієнтів;
- летальних випадків - 99 129;
- проведено ПЛР-тестувань -17 455 150.
COVID-рекорди в Україні
Станом на ранок 16 листопада 2021 року коронавірус в Україні встановив антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такогої кількості жертв хвороби ще не було.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекорднамкількість поставлених COVID-діагнозів за добу за майже два роки пандемії.
Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві встановив антирекорд смертей за добу. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості померлих ще не було за весь час пандемії.
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Як повідомляв Главред, 20 січня глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україні почалася спалах коронавірусу. Найскладніша ситуація в західній частині країни.
У Львові - спалах COVID-19 серед дітей. А єдина в області лікарня Охматдит, яка приймає неповнолітніх хворих на коронавірус, переповнена.
З 24 січня Івано-Франківська область переходить у "червону зону" епідемічної небезпеки через сплеск коронавірусу.
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