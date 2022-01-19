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Названа вакцина, яка забезпечує потужний імунітет від штаму Омікрон

19 січня 2022, 02:51

У компанії розповіли, що бустерну дозу препарату випробовувані отримали через шість місяців після першої вакцинації.

коронавірус Омікрон
Яка вакцина ефективна від Омікрону / Reuters

Компанія Sinovac заявила, що її вакцина від коронавірусу CoronaVac захищає від нового поширеного штаму Омікрон і забезпечує сильну імунну відповідь організму, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У компанії розповіли, що бустерну дозу препарату, люди, які були залучені до випробування, отримали через шість місяців після першої вакцинації.

"Результати цього науково-клінічного дослідження свідчать, що такий графік вакцинації сприяє посиленню загальної кількості нейтралізуючих антитіл IgG і противірусної клітинної імунної відповіді, заснованої на гамма-інтерфероні (IFN-γ), що утворює Т-лімфоцити", - розповіли у виробника.

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Крім того, у вакцинованих бустером, ефективність вакцини зросла до 88-90%.

Разом з тим, у постачальника препарату в Україні компанії "Лекхім" поінформували, що після третьої дози препарату CoronaVac ефективність проти штаму Омікрон склала 94%.

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