Київ може перейти на "дистанційку": у КМДА просять роботодавців закрити офіси

У КМДА просять роботодавців перейти на дистанційний режим роботи
Київська влада звернулася до місцевих роботодавців з проханням перевести своїх співробітників на дистанційний режим роботи.
До такого рішення чиновники прийшли через стрімке зростання кількості випадків інфікування COVID-19 в місті.
Як пише РБК-Україна, про це повідомили в міськадміністрації.
"Місто радить роботодавцям по можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи. У разі, якщо це неможливо, необхідно провітрювати приміщення якомога частіше, стежити за дотриманням маскового режиму і соціальної дистанції", - заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок п'ятниці, 21 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 20 156 жителів країни (добою раніше було 18 479). У тому числі захворіли 2464 дитини і 429 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2 226 осіб; летальних випадків - 150; одужали 4 486 осіб.
У Києві хворих коронавірусом станом на 21 січня 1552 року.
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