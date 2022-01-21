Київ може перейти на "дистанційку": у КМДА просять роботодавців закрити офіси

Киянам світить" удаленка " / УНІАН

Київська влада звернулася до місцевих роботодавців з проханням перевести своїх співробітників на дистанційний режим роботи.

До такого рішення чиновники прийшли через стрімке зростання кількості випадків інфікування COVID-19 в місті.

Як пише РБК-Україна, про це повідомили в міськадміністрації.

"Місто радить роботодавцям по можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи. У разі, якщо це неможливо, необхідно провітрювати приміщення якомога частіше, стежити за дотриманням маскового режиму і соціальної дистанції", - заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок п'ятниці, 21 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 20 156 жителів країни (добою раніше було 18 479). У тому числі захворіли 2464 дитини і 429 медпрацівників.

Реклама

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 226 осіб; летальних випадків - 150; одужали 4 486 осіб.

У Києві хворих коронавірусом станом на 21 січня 1552 року.

Читайте також: