Кума Оксани Марченко викрили на пропаганді СРСР і 'русского мира'

Крім того, встановлено, що московський піп привласнив під храм чужу ділянку.

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СБУ вручила попу підозру і готує ще одну / Колаж Главреда. Фото: Українська правда, скріншот

Настоятеля одного з храмів Хустської єпархії УПЦ МП на Закарпатті, за даними "Української правди" - кума Оксани Марченко Віталія Хромея, викрили на пропаганді комунізму. За місцем проживання московського попа також знайдено антиукраїнські брошурки і тексти молитв "за матушку Росію".

Вказується, що Хромей хрестив з Марченко (дружиною проросійського екс-нардепа Віктора Медведчука) дитину депутата Закарпатської облради від ОПЗЖ.

Як повідомляє СБУ, у соцмережах священник пропагував комунізм і поширював заборонену в Україні радянську символіку.

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Підозрюваний розміщував на своїх сторінках у мережі листівки з комуністичним символами, зокрема "фотошопив" свої аватарки радянськими зірками. Також вітав підписників "С днем великой победы".

У храмі та за місцем проживання Хромея вилучено комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності - знайдено проросійські "агітки" і брошури сепаратистського характеру.

На опубліковані спецслужбою фото, зокрема, потрапила брошура з назвою "Автономія Карпатской Руси". На інших - заперечується право України на незалежність, наголошується, що "Київ без великої Росії й окремо від Росії немислимий у жодному випадку".

Фото: СБУ

Також кум Марченко зберігав тексти молитв, у яких йдеться про "пробудження матушки-Руси" і про "спасение России"; у текстах згадувалося й прізвище глави РПЦ Гундяєва.

Окремо спецслужба встановила, що Хромей у незаконний спосіб зайняв земельну ділянку, на якій побудовано храм. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво.

Настоятелю храму повідомлено про підозру в поширенні комуністичної символіки та пропаганді комуністичного тоталітарного режиму.

Нагадаємо, нещодавно Велика Британія ввела санкції проти Оксани Марченко.

А у листопаді 2022-го в окупованій Ялті в одному з кафе на набережній журналісти помітили самого Медведчука з Марченко.

Раніше у мережі висміяли зміну зовнішності Марченко, яка, судячи з усього, зробила низку невдалих пластичних операцій.

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