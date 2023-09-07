Кума Оксани Марченко викрили на пропаганді СРСР і 'русского мира'

Настоятеля одного з храмів Хустської єпархії УПЦ МП на Закарпатті, за даними "Української правди" - кума Оксани Марченко Віталія Хромея, викрили на пропаганді комунізму. За місцем проживання московського попа також знайдено антиукраїнські брошурки і тексти молитв "за матушку Росію".
Вказується, що Хромей хрестив з Марченко (дружиною проросійського екс-нардепа Віктора Медведчука) дитину депутата Закарпатської облради від ОПЗЖ.
Як повідомляє СБУ, у соцмережах священник пропагував комунізм і поширював заборонену в Україні радянську символіку.
Підозрюваний розміщував на своїх сторінках у мережі листівки з комуністичним символами, зокрема "фотошопив" свої аватарки радянськими зірками. Також вітав підписників "С днем великой победы".
У храмі та за місцем проживання Хромея вилучено комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності - знайдено проросійські "агітки" і брошури сепаратистського характеру.
На опубліковані спецслужбою фото, зокрема, потрапила брошура з назвою "Автономія Карпатской Руси". На інших - заперечується право України на незалежність, наголошується, що "Київ без великої Росії й окремо від Росії немислимий у жодному випадку".
Також кум Марченко зберігав тексти молитв, у яких йдеться про "пробудження матушки-Руси" і про "спасение России"; у текстах згадувалося й прізвище глави РПЦ Гундяєва.
Окремо спецслужба встановила, що Хромей у незаконний спосіб зайняв земельну ділянку, на якій побудовано храм. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво.
Настоятелю храму повідомлено про підозру в поширенні комуністичної символіки та пропаганді комуністичного тоталітарного режиму.
Нагадаємо, нещодавно Велика Британія ввела санкції проти Оксани Марченко.
А у листопаді 2022-го в окупованій Ялті в одному з кафе на набережній журналісти помітили самого Медведчука з Марченко.
Раніше у мережі висміяли зміну зовнішності Марченко, яка, судячи з усього, зробила низку невдалих пластичних операцій.
Вас також можуть зацікавити новини:
- 83-річний Аль Пачіно розійшовся з подругою через 3 місяці після народження сина
- "РФ напала на мою країну!": у Криму сміливий хлопець видав "базу" перед окупантами
- Температура опуститься до +8: Україну накриває похолодання