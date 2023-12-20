Чи будуть відправляти чоловіків до 27 років на фронт: у ЗСУ зробили заяву

Вручення повістки не означає мобілізації в армію. Таким громадянам треба буде лише показати ТЦК відповідні документи про навчання чи що-небудь інше.

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В Україні триває загальна мобілізація / Колаж Главреда, фото УНІАН, Генштаб

З 18 до 27 років до бойових дій можуть залучатися лише за власним бажанням, видача повісток не означає мобілізації, заявив в ефірі телемарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"Нікого на фронт не мобілізують. Особи від 18 до 27 років підпадають під категорію призовників, а це військово-строкова служба. Зараз на неї призов не здійснюється, тому такі громадяни можуть отримати повістку, прийти в ТЦК та СП і показати (довідку), що вони навчаються чи будь-що інакше – і на тому все", – сказав він.

А проте, якщо громадянин до 27 років захоче долучитись до захисту країни, він це зробить добровільно. Протягом місяця такі громадяни проходять базову підготовку у навчальних центрах.

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Мобілізація в Україні

Депутати ВР розробляють законопроект з визначеним переліком громадян, які втрачають право на відстрочку. Зокрема, студенти до 30 років, а також науковці зі званнями й викладачі можуть отримати право на лише тимчасове відкладення служби через освітні / наукові заняття.

Водночас одразу кілька нардепів ВР порушили питання призову на військову службу жінок. Наразі в Україні обов'язковій мобілізації підлягають лише чоловіки.

Напередодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслив, що вважає, що мобілізацію в Україні слід повернути в ті рамки, які працювали раніше. Його не задовольняє робота ТЦК сьогодні.

Наразі у МО хочуть посилити мобілізацію шляхом більшої залученості органів місцевого самоврядування.

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