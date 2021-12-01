10 тисяч доларів до 18 років: Гетманцев пояснив механізм роботи економічного паспорта українця

Данило Гетманцев повідомив подробиці ініціативи / УНІАН

Депутат "Слуги народу", голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, як працюватиме економічний паспорт українця, створення якого анонсував Володимир Зеленський.

За його слова, програма передбачає створення спеціальних рахунків у Фонді майбутніх поколінь, які будуть щомісяця поповнюватися. Після досягнення 18 років українці зможуть використовувати ці гроші.

"У нас народжується близько 300 тисяч дітей на рік. Є певні відрахування від ренти. Я не виключаю, що відрахування будуть не тільки від ренти, а й від інших платежів. Наприклад, від приватизації, імпортного ПДВ. Поки ми говоримо тільки про ренту. Рента розподіляється між дітьми, які народилися і мають економічний паспорт українця. Якщо ця сума менше встановленої законопроектом, то різниця дотується за рахунок держави", - розповів Гетьманцев в кулуарах Ради.

Також він зазначив, що діти, у яких буде такий документ і які отримуватимуть гроші від рентних платежів, на момент досягнення 18 років, матимуть по десять тисяч доларів.

читайте такожПідвищення зарплат, подвійне громадянство і новий паспорт: головне з виступу Зеленського в Раді"Ми розраховуємо на те, що після досягнення повноліття дитина повинна мати близько 10 тисяч доларів в еквіваленті. Безумовно, у гривні з урахуванням інфляції", - сказав нардеп, не виключивши, що таку можливість вже нададуть дітям, народженим з 2019 року.

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Нагадаємо, 1 грудня президент України Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради законопроект про економічний паспорт українця до 10 грудня цього року.

Згідно з цим документом, плата за використання українських надр буде накопичуватися на особистих рахунках дітей громадян України.