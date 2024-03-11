Росія запустить виробництво нових бомб, проти яких у ЗСУ нема 'протиотрути' - ISW

Вдосконалення КАБів дозволить РФ наносити точні удари по українських позиціях без значного ризику виявлення та знищення літаків.

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РФ запустить виробництво нових авіабомб для ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org

Російські війська активно використовують керовані авіабомби для обстрілу прифронтових населених пунктів. Росія може запровадити серійне виробництво вдосконалених керованих авіабомб з метою їх широкого використання по всій лінії фронту. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

За словами речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія, російські війська вдарили по Мирнограду у Донецькій області трьома універсальними міжвидовими планерними боєприпасами (УМПБ) Д-30СН. Ці вдосконалені керовані планерні бомби фактично перетворюють старі некеровані гравітаційні бомби ФАБ часів Радянського Союзу на сучасні керовані бомби.

В ISW зазначають, що війська окупантів вже застосовували некеровані бомби в січні 2024 року. Однак останній рівень вдосконалення полягає у тому, що керовані планерні бомби УМПБ Д-30СН обладнані системою наведення, що включає приймач сигналів ГЛОНАСС/GPS "Комета" та крила, подібні до крилатої ракети Х-101.

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"Російська авіація наразі запускає УМПБ без реактивних двигунів, але Росія очікує використання УМПб з реактивними двигунами в майбутньому. Російські мілблогери стверджували, що керовані планерні бомби з реактивним двигуном і паливним баком, які наразі відсутні в авіаційних плануючих бомбах, дозволять російській авіації скидати керовані планерні бомби з меншої висоти "подібно до крилатих ракет класу "повітря-поверхня" та збільшать максимальну дальність ураження до 80-90 кілометрів", - йдеться у звіті.

Аналітики ISW стверджують, що збільшення радіусу дії керованих планерних бомб відкриває нові можливості для російської авіації, дозволяючи наносити точні удари по українських позиціях без значного ризику виявлення або знищення літаків Повітряними силами України.

"Російські війська, ймовірно, спробують налагодити серійне виробництво керованих планерних бомб УМПБ і збільшити їх використання на лінії фронту", - заявили аналітики.

Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Використання КАБів на фронті

Нагадаємо, три дні поспіль росіяни атакують Сумську область. З тактичної авіації окупанти запускали керовані авіабомби.

Також речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що у Росії є значна кількість керованих авіабомб. Найефективнішим методом боротьби з ними є блокування тактичної авіації, що використовується для їх доставки.

Як повідомляв Главред, російські окупанти змінили тактику на фронті і почали масово скидати КАБи на позиції українських оборонців і рівняти все з землею. Начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш зазначив, що росіяни перекваліфікували своє оборонне замовлення на бомби ближньої дії.

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