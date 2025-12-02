Про те, що позов складено за допомогою штучного інтелекту, у суді не підозрювали.

https://glavred.net/techno/ukrainke-udalos-vyigrat-sud-pri-pomoshchi-chatgpt-10720478.html Посилання скопійоване

Українці вдалося виграти суд за допомогою ChatGPT / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Дівчина заощадила кругленьку суму

Як відреагували в суді на використання ШІ

Дівчина з Одеси виграла судовий спір без допомоги юриста - вона використовувала ChatGPT для складання позовної заяви.

За допомогою ШІ Олександра Коваль також розібралася з роботою системи "Електронний суд" і заощадила тисячу доларів, пише "ТСН".

відео дня

Справа стосувалася продовження строку подання заяви на спадщину. Після того як Коваль кілька ночей не могла правильно скласти позовну заяву, їй прийшла ідея залучити до цього процесу ChatGPT.

Щоправда, перша спроба була невдалою, бо заява не відповідала вимогам законодавства.

Однак після того, як суд повернув справу, жінка виправила помилку, і суддя ухвалив рішення на її користь. Олександра підрахувала, що заощадила близько тисячі доларів, сплативши лише за підписку на чат GPT і судовий збір.

Про те, що позов складено за допомогою штучного інтелекту, у суді не підозрювали, однак і жодних обмежень на це немає.

Водночас у суді зазначили, що про успішне використання віртуальних помічників розповідають тільки ті, хто виграв, а ось замінити справжніх юристів ШІ поки що не зможе.

Нагадаємо, раніше генеральний директор OpenAI Сем Альтман, компанія якого розробила популярний чат-бот ChatGPT, поділився своїм баченням майбутнього штучного інтелекту. За його словами, людство стоїть на порозі створення цифрового надрозуму, і цей процес уже неможливо зупинити.

Також ми писали, що уругвайський інженер Федеріко Паскуаль, який ще десять років тому передбачив стрімкий вплив штучного інтелекту на наше життя, знову виступив із прогнозом.

Цього разу експерт попереджає: зміни будуть куди глибшими, ніж багато хто готовий уявити.

Дивіться відео про те, як українка виграла суд за допомогою ChatGPT:

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред