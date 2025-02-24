Буде +8 градусів і дощі: синоптик назвала дату різкого потепління

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україну прийде потепління
- Якою буде погода в Україні 25 лютого
Погода в Україні у вівторок, 25 лютого, буде без опадів, тому що на погодні умови продовжить впливати антициклон.
Але температурний режим поступово почне рухатися у бік тепліших температур повітря. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
Вона зазначила, що низька температура повітря ще втримається, але морози будуть вже не такими сильними. А у деяких областях вдень навіть очікується до +8 градусів.
"Найближчої ночі у східних областях очікується -10…-16 градусів, у більшості областей -7…-12 градусів, на заході -2…-8 градусів. А ось вже вдень, хоча й холодна погода ще побуде, особливо на лівобережжі, -2…-7 градусів, проте у західних областях 25-го лютого вже передбачається +3…+8 градусів", – зазначила синоптикиня.
У Києві у вівторок опади малоймовірні. Вночі температура повітря буде на рівні -8…-10 градусів, вдень потепліє до нуля градусів.
Коли буде потепління і дощ
"Надалі морози поступово слабшатимуть, день ставатиме теплішим. Перші відчутні опади прийдуть в Україну якраз на дебют весни, на перше березня, очікується мокрий сніг та дощ", – розповіла Діденко.
Погода в Україні – останні новини
Як повідомляв Главред, нашу державу накриє весняна погода – стала відома точна дата потепління в Україні. Температура повітря скоро стане вищою, морози поступово відступатимуть.
Також раніше повідомлялося, що холоднеча не відступає – стало відомо, коли в Україну повернеться сніг і потепління. Погода в Сумах буде однією з найхолодніших у цей день. Там температура повітря опуститься до -11 градусів.
Нагадаємо, влупить -21 і піде сніг – стало відомо, якою буде погода упродовж тижня. Відомий український розповів, яким буде кінець лютого та початок березня.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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