Холоднеча не відступає: коли в Україну повернеться сніг і потепління

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 24 лютого
- Де температура повітря опуститься до -16 градусів
- Де очікується сніг та ожеледиця
Погода в Україні 24 лютого буде дуже морозною. У деяких областях очікується сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 24 лютого в Україні буде сонячно. У східних областях очікується сніг, а морози ще протримаються. Найхолодніше буде у північних областях. Там температура повітря опуститься до -16 градусів. У західних областях температура повітря підвищиться до +6 градусів. У східних областях мороз буде навіть вдень -3...-7 градусів.
Морози почнуть слабшати вже з 25-26 лютого. Температура повітря поступово почне підвищуватись. На території східних областей морози протримаються аж до 1 березня.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 24 лютого
В Україні 24 лютого буде мінлива хмарність. Синоптики у цей день прогнозують сніг у східних областях. Також очікується ожеледиця. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.
"Температура вночі 9-14° морозу, вдень від 3 морозу до 2° тепла, на сході країни 2-7° морозу; у західних областях вночі 5-10° морозу, вдень 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -11
За даними meteoprog, 24 лютого в Україні буде морозним. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до 0...+3 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до -11...-3 градусів.
Погода 24 лютого у Києві
У Києві 24 лютого буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, на дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.
"Температура вночі 9-14° морозу, вдень від 3 морозу до 2° тепла; у Києві вночі 10-12° морозу, вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, магнітна буря вдарила Україну з новою силою. Вона накрила країну 1 лютого і вдарила з 5-бальною потужністю. Це могло негативно вплинути на самопочуття людей.
Також Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.
До того ж синоптик повідомила про те, що зима повертається в Україну. Позначки термометра опустяться нижче нуля. На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.
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Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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