Житомирщина замерзає: яку погодні сюрпризи варто очікувати вже у ці вихідні

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Прогноз погоди в Житомирській області на вихідні / Колаж: Главред, фото: Мій Житомир/Telegram

Основне факти:

Морози до –23, без опадів.

Ожеледиця, жовтий рівень небезпеки

Мінлива хмарність, вітер 5–10 м/с

Житомирщина зустріне вихідні під знаком справжньої зимової погоди. За прогнозами синоптиків, 17 та 18 січня опадів не очікується, проте водіїв попереджають про небезпечну ожеледицю на дорогах. Про це пише Житомир.info з посиланням на Житомирський обласний центр з гідрометеорології.

Субота, 17 січня

У Житомирі: мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця (жовтий рівень небезпечності). Вітер північно-східний 5–10 м/с. Температура: вночі –19…–21°, вдень –10…–12°.

По області: схожа ситуація, місцями можливий туман. Вночі –18…–23°, вдень –9…–14°.

Неділя, 18 січня

Мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер змінить напрямок із східного на південно-західний, швидкість 5–10 м/с. Температура залишиться стабільною: вночі –18…–23°, вдень –9…–14°.

Попередження для мешканців:

Служби закликають водіїв бути особливо уважними через ожеледицю, яка може спричинити аварійні ситуації. Пішоходам також радять обирати зручне взуття та уникати різких рухів на слизьких ділянках.

Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич прогнозував, що на вихідні в Україні очікується переважно сонячна, проте морозна погода. Лише на крайньому півдні можливий місцями сніг. Збережеться ожеледиця, а у західних та північних областях можливий туман.

Як писав Главред, погода в Україні в лютому 2026 року буде контрастною. Синоптики прогнозують як несподівані весняні відлиги, так і періоди вологої нестійкої погоди. В цілому, місяць пройде без сильних морозів, проте очікуються температурні коливання і опади.

Тим часом на вихідних у Дніпрі утримається по-справжньому зимова погода. Морози будуть стабільними, без відлиги, з хмарним небом та місцями невеликими опадами.

