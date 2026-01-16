Житомирщина замерзає: яку погодні сюрпризи варто очікувати вже у ці вихідні

Основне факти:
- Морози до –23, без опадів.
- Ожеледиця, жовтий рівень небезпеки
- Мінлива хмарність, вітер 5–10 м/с
Житомирщина зустріне вихідні під знаком справжньої зимової погоди. За прогнозами синоптиків, 17 та 18 січня опадів не очікується, проте водіїв попереджають про небезпечну ожеледицю на дорогах. Про це пише Житомир.info з посиланням на Житомирський обласний центр з гідрометеорології.
Субота, 17 січня
У Житомирі: мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця (жовтий рівень небезпечності). Вітер північно-східний 5–10 м/с. Температура: вночі –19…–21°, вдень –10…–12°.
По області: схожа ситуація, місцями можливий туман. Вночі –18…–23°, вдень –9…–14°.
Неділя, 18 січня
Мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер змінить напрямок із східного на південно-західний, швидкість 5–10 м/с. Температура залишиться стабільною: вночі –18…–23°, вдень –9…–14°.
Попередження для мешканців:
Служби закликають водіїв бути особливо уважними через ожеледицю, яка може спричинити аварійні ситуації. Пішоходам також радять обирати зручне взуття та уникати різких рухів на слизьких ділянках.
Прогноз погоди в Україні - останні новини
Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич прогнозував, що на вихідні в Україні очікується переважно сонячна, проте морозна погода. Лише на крайньому півдні можливий місцями сніг. Збережеться ожеледиця, а у західних та північних областях можливий туман.
Як писав Главред, погода в Україні в лютому 2026 року буде контрастною. Синоптики прогнозують як несподівані весняні відлиги, так і періоди вологої нестійкої погоди. В цілому, місяць пройде без сильних морозів, проте очікуються температурні коливання і опади.
Тим часом на вихідних у Дніпрі утримається по-справжньому зимова погода. Морози будуть стабільними, без відлиги, з хмарним небом та місцями невеликими опадами.
Про джерело: Zhitomir.info
Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.
