Житомирщина замерзає: яку погодні сюрпризи варто очікувати вже у ці вихідні

Дар'я Пшеничник
16 січня 2026, 16:27
Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.
Житомир погода
Прогноз погоди в Житомирській області на вихідні / Колаж: Главред, фото: Мій Житомир/Telegram

Основне факти:

  • Морози до –23, без опадів.
  • Ожеледиця, жовтий рівень небезпеки
  • Мінлива хмарність, вітер 5–10 м/с

Житомирщина зустріне вихідні під знаком справжньої зимової погоди. За прогнозами синоптиків, 17 та 18 січня опадів не очікується, проте водіїв попереджають про небезпечну ожеледицю на дорогах. Про це пише Житомир.info з посиланням на Житомирський обласний центр з гідрометеорології.

Субота, 17 січня

У Житомирі: мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця (жовтий рівень небезпечності). Вітер північно-східний 5–10 м/с. Температура: вночі –19…–21°, вдень –10…–12°.

По області: схожа ситуація, місцями можливий туман. Вночі –18…–23°, вдень –9…–14°.

Неділя, 18 січня

Мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер змінить напрямок із східного на південно-західний, швидкість 5–10 м/с. Температура залишиться стабільною: вночі –18…–23°, вдень –9…–14°.

Попередження для мешканців:

Служби закликають водіїв бути особливо уважними через ожеледицю, яка може спричинити аварійні ситуації. Пішоходам також радять обирати зручне взуття та уникати різких рухів на слизьких ділянках.

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич прогнозував, що на вихідні в Україні очікується переважно сонячна, проте морозна погода. Лише на крайньому півдні можливий місцями сніг. Збережеться ожеледиця, а у західних та північних областях можливий туман.

Як писав Главред, погода в Україні в лютому 2026 року буде контрастною. Синоптики прогнозують як несподівані весняні відлиги, так і періоди вологої нестійкої погоди. В цілому, місяць пройде без сильних морозів, проте очікуються температурні коливання і опади.

Тим часом на вихідних у Дніпрі утримається по-справжньому зимова погода. Морози будуть стабільними, без відлиги, з хмарним небом та місцями невеликими опадами.

Про джерело: Zhitomir.info

Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.

