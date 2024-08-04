В Україні буде спека +40 градусів: синоптик назвала дату різкого потепління

Температура повітря уже скоро різко зросте. Спека триматиметься упродовж тижня.

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Погода в Україні - буде спека +40 градусів/ unsplash.com

Погода в Україні знову стане спекотною через тиждень – орієнтовно з 13-14 серпня. У цей період часу температура повітря знову почне підійматися до +32…+37 градусів.

У деяких місцях стовпчики термометрів показуватимуть навіть вищі показники температури – до +40 градусів. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.

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"Уважно. За попередніми прогнозами!! в Україну через тиждень, орієнтовно з 13-14 серпня, повернеться сильна спека. Температура повітря може досягати +32...+37 градусів, подекуди вище. На прогностичній карті на 15-те серпня навіть з'явилися +40 градусів", – зазначила синоптикиня.

Згідно з її попереднім прогнозом, послаблення спеки очікується 19 серпня. Водночас Діденко наголосила, що такий прогноз є поки що орієнтовним, але варто бути готовими до таких погодних змін.

Погода в Україні 15 серпня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 5 серпня

У понеділок, 5 серпня, в Україні подекуди будуть дощі з грозами. До таких опадів варто бути готовими на південному сході, сході України та в західних областях. На решті території нашої держави буде суха погода.

"5-го серпня температура повітря очікується комфортною, протягом дня +24…+29 градусів, на півдні місцями до +30 градусів, у західних областях повітря буде завтра найсвіжішим, не вище +20…+25 градусів", – зазначила синоптикиня.

У Києві 5 серпня передбачається суха погода з денною температурою повітря близько +25 градусів.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні вдарить знову +35 градусів – стало відомо, де в нашій державі буде спекотна погода. При цьому поки в частині областей буде сильна спека, багато інших регіонів накриють дощі з грозами. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня з 5 по 11 серпня.

Також раніше повідомлялося, що всю Україну накриє потужний циклон – будуть штормовий вітер, дощі та грози. Синоптики попереджають про те, що у деяких областях України пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с.

Нагадаємо, Землю накрили потужні сонячні бурі, будуть збої зі зв'язком – названо терміни. 15 спалахів сталися разом із виверженнями плазми або корональними викидами маси. Скоро потоки плазми можуть досягти Землі.

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