Чи чекати весну в лютому: українців здивували прогнозом до березня

Синоптики кажуть, що опадів у лютому випаде приблизно на третину менше, ніж у січні.
В Україні лютий виявиться більш теплим і менш сніжним, ніж січень, розповів заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.
Середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ї Карпат - до 6 градусів морозу, що близько до норми (на півдні Одеської оласті, в Криму і Закарпатті до 4 градусів тепла), повідомив він Сьогодні.
Синоптик каже, що опадів теж випаде приблизно на третину менше, ніж у січні.
Весна в лютому: що кажуть синоптики
Разом з тим заступник директора Укргідрометцентру підкреслив, що очікувати весни в лютому навряд чи варто.
"Якщо температура в лютому прогнозується в межах норми, то і зима в цьому місяці не закінчиться. Розрахунки показують: лютий буде зимовим місяцем, поки ми не бачимо, що середньодобова температура в лютому стійко перейде через нуль градусів у бік підвищення. Прогнози на перший весняний місяць - березень - стануть можливі в кінці лютого", - додав Прокопенко.
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Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, що в Україні температура повітря взимку 2022 року може бути на кілька градусів вище в порівнянні з попередніми роками.
Цілком можуть не підтвердитися численні прогнози про те, що Україні загрожує найбільша сувора зима.
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