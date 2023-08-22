Дощі з грозами у низці областей: погода в Україні на День прапора і День Незалежності

Погода в Україні у День Державного прапора, 23 серпня, зберігатиме спекотні температури. Проте вже наступного дня на територію нашої держави насунуться дощі. Але випадуть вони не у всіх областях, а лише на заході країни.
Таким прогнозом на два святкові дні поділилася синоптик Наталія Діденко. Вона зазначає, що температура повітря вдень завтра, 23 серпня, триматиметься ще близько +30, а подекуди навіть вище.
"День Державного прапора України буде з чудовою погодою. Переважно ясна погода з синім небом і жовтими красивенними кольорами пізнього літа", – зазначила синоптик.
За її словами, дощі з грозами ймовірні у День незалежності України, 24-го серпня, лише в західній частині держави.
"Температура повітря +24+29, на півдні та сході плюс місцями в центрі +28+32 градуси. У Києві завтра без опадів, +28 градусів", – повідомила Діденко.
Погода в Україні
Раніше синоптик розповів, коли чекати зниження температури в Україні. Синоптик зазначив, що така погода буде спостерігатися до кінця місяця, "і десь на вересень можливе відчутне зниження температури".
Також раніше ми розповідали про погоду в Україні на тиждень з 21 по 27 серпня. Спекотна погода зберігатиме свої позиції на початку тижня, але далі стовпчики термометрів поповзуть вниз. Варто бути готовими до опадів.
Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени 2023 року. Тепла погода ще зберігатиметься у вересні, проте вже у жовтні буде суттєве похолодання. У цей осінній період, який вже наближається, варто бути готовими до ранніх заморозків.
Вас також може зацікавити: