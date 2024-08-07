Спека накриє всю Україну: синоптикиня назвала дату підвищення температури

Досить скоро дуже високі температури повітря знову повернуться в Україну.

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Погода в Україні - спека накриє всю Україну/ depositphotos.com/ua

Погода в Україні знову відзначиться сильною спекою, яка може накрити нашу державу через півтора тижні. Температура повітря може почати підніматися з 18 серпня.

Таким прогнозом поділилася синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що раніше спека прогнозувалася раніше – з 14 серпня, проте спекотна погода змінила свій напрямок поширення і змістилася більше в сторону Польщі.

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"Станом на 18 серпня зрозуміло, що спеки й Україні не бракуватиме. Хіба що +38 чи там +40 тьмяніють, тобто, сильна спека трохи втягне голову в плечі. Словом, поки що радіємо комфортній погоді та все одно припускаємо можливу прийдешню сильнішу спеку", – сказала Діденко.

Також вона розповіла, що у четвер, 8 серпня, температурний фон в Україні не зазнає особливих змін. Упродовж дня очікується +25..+29 градусів, у південній частині держави буде +28…+32 градуси.

"Дощів переважно не буде, хіба на Сумщині та Харківщині якісь окремі локальні дощики, а завтра вже аж ввечері з’являться опади в західних областях", – зазначила синоптикиня.

Погода в Україні 8 серпня/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні вдарить знову +35 градусів – стало відомо, де в нашій державі буде спекотна погода. При цьому поки в частині областей буде сильна спека, багато інших регіонів накриють дощі з грозами. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня з 5 по 11 серпня.

Також раніше повідомлялося, що грозові дощі заливатимуть майже всю Україну. Синоптики попереджають, що вже з 15 липня в Україну почне повертатись спека.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літо закінчиться точно за календарем – став відомий прогноз погоди на серпень 2024 року. Найспекотніше в серпні буде на Півдні України. А найбільш дощову погоду синоптик прогнозує на Львівщині.

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