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Грозові дощі заливатимуть майже всю Україну: де буде хороша погода

Ангеліна Підвисоцька
6 серпня 2024, 19:50
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Синоптики попереджають, що вже з 15 липня в Україну почне повертатись спека.
погода
Прогноз погода в Україні на 7 серпня / фото: pixabay

Погода в Україні 7 серпня буде дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 7 серпня буде комфортна температура повітря. Сильна спека увірветься в Україну 15 серпня і почнеться вони із західних областей. Вже згодом вона пошириться на центр, північ, південь та схід.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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Погода 7 серпня

В Україні 7 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами в Україні, крім заходу, Луганської та Донецької областей. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 13-18°, на півдні країни 17-22°, вдень у західних, північних та більшості центральних областей 22-27°, на решті території 26-31°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 17-22°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +32

За даними meteoprog, 7 серпня в Україні буде штормова погода. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+32 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+20 градусів.

Погода 7 серпня у Києві

У Києві 7 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 13-18°, вдень 22-27°; у Києві вночі 16-18°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну накриває небезпечна погода – похолодає і будуть грозові дощі. Температура повітря по всій державі суттєво знизиться, також багато областей можуть накрити дощі з грозами, зазначила синоптик Наталія Діденко.

Також раніше повідомлялося, що дуже сильна магнітна буря атакувала країну – стало відомо, коли закінчиться цей шторм. Магнітна буря вже досягла своєї пікової потужності – майже 8 балів.

Нагадаємо, Землю накрили потужні сонячні бурі, будуть збої зі зв'язком – названо терміни. 15 спалахів сталися разом із виверженнями плазми або корональними викидами маси. Скоро потоки плазми можуть досягти Землі.

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