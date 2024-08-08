Сильні зливи і похолодання накриють частину областей: в Україні різко зміниться погода

У деяких областях будуть дощі з грозами, які подекуди навіть можуть переходити у зливи.

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Погода в Україні - сильні зливи і похолодання накриють частину областей/ УНІАН

Погода в Україні у п’ятницю, 9 серпня, буде переважно з комфортними літніми температурами повітря, проте в частині областей стовпчики термометрів трішки опустяться вниз. Невелике похолодання у низці регіонів буде спричинене опадами.

Зокрема, свіжіше в п’ятницю буде на заході Україні, де будуть дощі з грозами. Подекуди можливі сильні зливи. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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"П'ятниця утримуватиме в Україні нормальну літню температуру повітря. У більшості областей очікується впродовж дня +25…+29 градусів, традиційно вище – у південній частині, до +28…+32 градусів. А ось на заході України повітря через дощі з грозами буде свіжішим, вдень очікується +23…+26 градусів. Ці дощі на Львівщині, Закарпатті та Івано-Франківщині можуть часом переходити у сильні зливи" – розповіла синоптикиня.

Також вона зазначила, що ввечері у п'ятницю західні дощі дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, Черкащини та Одещини.

На решті території України втримається суха погода.

У Києві 9 серпня також очікується малохмарна сонячна суха погода. Упродовж дня максимальна температура повітря становитиме +27, +28 градусів.

Погода в Україні 9 серпня/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що спека накриє всю Україну – синоптикиня назвала дату підвищення температури. Досить скоро дуже високі температури повітря знову повернуться в Україну.

Також раніше повідомлялося, що в Україні вдарить знову +35 градусів – стало відомо, де в нашій державі буде спекотна погода. При цьому поки в частині областей буде сильна спека, багато інших регіонів накриють дощі з грозами. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня з 5 по 11 серпня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літо закінчиться точно за календарем – став відомий прогноз погоди на серпень 2024 року. Найспекотніше в серпні буде на Півдні України. А найбільш дощову погоду синоптик прогнозує на Львівщині.

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