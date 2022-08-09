Спека +40 градусів: синоптик назвала області, які розпече до максимуму

Погода в Україні – синоптик назвала області, які розпече до максимуму/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Погода в Україні у середу, 10 серпня, буде дуже спекотною у східних та південних областях. Також високі температури накриють Дніпро та низку районів Дніпропетровської області.

На півдні та сході України триматиметься температура від +30 до +35 градусів. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

На решті територіє держави буде свіжіше – температура повітря триматиметься на рівні від +20 до +26 градусів. Трішки вищою температура буде у Полтавській області, а також у місті Кропивницький – від +25 до +29 градусів.

Частину регіонів накриють дощі, подекуди з грозами – опадів в середу слід очікувати в західних областях. Також дощі періодично можливі вздовж смуги Вінниччина-Черкащина-Чернігівщина-Сумщина. У всіх інших областях буде мінлива хмарність, але переважно суха погода і без істотних опадів.

Вітер в Україні 10 серпня буде північно-східний, помірний, у південній частині можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

Погода в Києві 10 серпня

У столиці України погода в середу буде прохолодною – температура повітря коливатиметься від +22 до +23 градусів. Дощів швидше за все не буде. Вітер буде з півночі, з північного сходу, помірний.

Також Діденко зазначає, що кінець тижня буде спекотнішим, на Маковія 14 серпня температура буде теплою.

"Ще раз нагадую. На сході та півдні залишається спекотна погода: і цього тижня, і наступного в цих областях України домінуватиме сильна спека, часом можливо до +38 +40 градусів! Тобто, тривалий період наші схід та південь перебуватимуть у спекотній повітряній масі", – розповіла синоптик.

Погода в Україні 10 серпня/ Telegram Діденко

Про спекотну погоду раніше такою попереджав синоптик Ігор Кібальчич. Він зазначив, що ближче до вихідних спекотна погода пошириться на північні і західні регіони.

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