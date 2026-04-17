Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Насунулася магнітна буря силою 6 балів: українців попередили про небезпеку

Ангеліна Підвисоцька
17 квітня 2026, 09:59
Ця магнітна буря може спричинити погіршення самопочуття.
На Україну обрушилася магнітна буря силою майже 6 балів / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що ви дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну накрила сильна магнітна буря. Вона може погіршити самопочуття. Про це повідомляє meteoagent.

11 квітня відбувся найсильніший спалах магнітної бурі. Її потужність тоді зросла до 5 балів. Після цього вона знизилася до мінімального рівня і трималася на 2-3 балах, що не мало помітного впливу.

відео дня

Однак сьогодні, 17 квітня, країну накрила нова магнітна буря. Вона раптово посилилася до 5,7 балів. Очікується, що вже наступного дня буря стане ще сильнішою, а її потужність зросте до позначки 6 балів.

Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 12 спалахів класу В і С. Повідомляється, що 12 квітня на Сонці можуть статися нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 30%. Ймовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 26 сонячних плям.

"Магнітна буря такої сили може викликати незначні збої в роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграції птахів і тварин. Крім того, магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних людей і літніх, тому в цей день їм слід бути обережними", - йдеться в повідомленні.

Вплив магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтесь правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря — це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони викликаються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють з нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть на людський організм. Вони можуть викликати порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто відзначає, що під час геомагнітного шторму у них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ перейшла на атаки кількома хвилями: в ISW розкрили, чим нова тактика загрожує Україні

11:05Війна
РФ масовано вдарила по Україні ракетами та дронами: де лунали вибухи та які наслідки

10:33Україна
Дорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLX

10:00Аналітика
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини Рівного
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти