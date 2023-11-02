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Заллє дощами та увірветься потужний вітер: в Україну вривається шторм

Ангеліна Підвисоцька
2 листопада 2023, 19:32
Синоптики прогнозують у багатьох областях пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.
погода
Прогноз погоди в Україні 3 листопада / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 3 листопада буде місцями дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, Вінницькій та Житомирській областях будуть пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Заллє дощами та увірветься потужний вітер: в Україну вривається шторм
Прогноз погоди в Україні 3 листопада / фото: ventusky

Погода 3 листопада

В Україні 3 листопада буде мінлива хмарність. У східних, південно-східних та західних областях синоптики прогнозують дощ. Вітер в цей день буде переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

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"Температура вночі 3-8° тепла, на півдні країни до 12°; вдень 10-15°, на Закарпатті, Одещині та Миколаївщині до 19°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +5

За даними meteoprog, 3 листопада Україну накриють дощі. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської та Сумської областей. Там температура повітря опуститься до 5-11 градусів тепла. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до 11-16 градусів тепла.

Заллє дощами та увірветься потужний вітер: в Україну вривається шторм
Прогноз погоди в Україні 3 листопада / фото: meteoprog

Погода 3 листопада у Києві

У Києві 3 листопада буде мінлива хмарність. Синоптики у цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Заллє дощами та увірветься потужний вітер: в Україну вривається шторм
Прогноз погоди в Україні 3 листопада / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

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