Вистудить морозами: в Україні з нового тижня різко впаде температура

В Україні з нового тижня різко впаде температура / УНІАН

У понеділок, 27 грудня, в деяких регіонах України очікується настання короткочасних морозів до -15 градусів за шкалою Цельсія. Про це свідчать дані Gismeteo.

Стовпчики термометрів обрушаться до -15 у Києві, Львові, Дніпрі та Вінниці. У Запоріжжі та Рівному буде лише на пару градусів тепліше. Після цього стартує нова хвиля потепління.

Згідно зі свіжим синоптичним прогнозом, на початку наступного тижня в Україні очікується досить неоднорідна температурна картина.

Як кажуть синоптики, вже в найближчий четвер, 30 грудня в країні очікується зворотне потепління.

При цьому в Чернівцях та Івано-Франківську похолодає на день раніше, а в понеділок, 27 Грудня, справа вже піде до підвищення температур. В Одесі, що в неділю, що в понеділок, ртутні стовпчики коливатимуться в районі нуля.

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Нагадаємо, раніше синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла про те, що після сильних морозів Україну чекає потепління. На вихідних може випасти мокрий сніг. Однак вона не виключила, що на Новий рік в країну знову можуть повернутися холоди.

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