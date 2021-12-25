УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Вистудить морозами: в Україні з нового тижня різко впаде температура

25 грудня 2021, 19:51

Згідно зі свіжим синоптичним прогнозом, на початку майбутнього, передноворічного, тижня в Україні очікується досить неоднорідна температурна картина.

Морози
В Україні з нового тижня різко впаде температура / УНІАН

У понеділок, 27 грудня, в деяких регіонах України очікується настання короткочасних морозів до -15 градусів за шкалою Цельсія. Про це свідчать дані Gismeteo.

Стовпчики термометрів обрушаться до -15 у Києві, Львові, Дніпрі та Вінниці. У Запоріжжі та Рівному буде лише на пару градусів тепліше. Після цього стартує нова хвиля потепління.

Згідно зі свіжим синоптичним прогнозом, на початку наступного тижня в Україні очікується досить неоднорідна температурна картина.

Як кажуть синоптики, вже в найближчий четвер, 30 грудня в країні очікується зворотне потепління.

При цьому в Чернівцях та Івано-Франківську похолодає на день раніше, а в понеділок, 27 Грудня, справа вже піде до підвищення температур. В Одесі, що в неділю, що в понеділок, ртутні стовпчики коливатимуться в районі нуля.

Реклама

читайте такожТріскучий мороз, але без снігу: синоптик уточнив прогноз погоди на сьогодні і назвав дату потепління

Нагадаємо, раніше синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла про те, що після сильних морозів Україну чекає потепління. На вихідних може випасти мокрий сніг. Однак вона не виключила, що на Новий рік в країну знову можуть повернутися холоди.

Інші новини:

viber
синоптик Погода в Україні Погода на тиждень
Зараз ви переглядаєте новину «Вистудить морозами: в Україні з нового тижня різко впаде температура». Дізнатися детальний прогноз погоди можна в розділі «Синоптик». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Як прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік ТиграЯк прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік Тигра Гороскоп на сьогодні 22 грудня 2021: Тільцям - великі витрати, Ракам - важлива зустріч, Стрільцям - труднощіГороскоп на сьогодні 22 грудня 2021: Тільцям - великі витрати, Ракам - важлива зустріч, Стрільцям - труднощі Гороскоп на завтра 26 грудня 2021: Дівам - витрати, Скорпіонам - удача, Стрільцям - неймовірне везінняГороскоп на завтра 26 грудня 2021: Дівам - витрати, Скорпіонам - удача, Стрільцям - неймовірне везіння Отелло і поруч не стояв: топ-5 чоловіків-ревнивців за знаком ЗодіакуОтелло і поруч не стояв: топ-5 чоловіків-ревнивців за знаком Зодіаку Легендарний салат Цезар на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить блюдо неповторнимЛегендарний салат Цезар на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить блюдо неповторним
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
19:51

Вистудить морозами: в Україні з нового тижня різко впаде температура

19:36

Сідниці в сіточці і фото топлес: 63-річна Мадонна в бікіні змусила шанувальників ахнути

19:36

Чим закінчиться жіноче питання в українській арміїПогляд

19:31

Vodafone підвищив тарифи: абоненти дізналися нову ціну

19:03

В Україні бренд косметики вилаяли через рекламу з кадром з "Іронії долі"

Реклама
18:44

На Львівщині потужний вибух розніс приватний будинок: багато постраждалих, серед них - дитина

18:17

У яких країнах хочуть жити і працювати українці - результати опитуванняВідео

18:07

Успіх в грошах, роботі і коханні: кому зі знаків очікувати вже в січні

17:56

У моду на 2022 рік повернулася дивовижна коротка стрижка каре до підборіддя з бурхливих 1920-хФото

17:55

Ціни на інтернет злетять: українці дізналися причини та нову вартістьВідео

17:41

Розслаблятися не варто: Голубовська назвала особливості COVID-штаму ОмікронВідео

17:36

Гороскоп на завтра 26 грудня 2021: Дівам - витрати, Скорпіонам - удача, Стрільцям - неймовірне везінняВідео

17:30

"Україна - не Росія": Данілов застеріг країни Заходу від вирішення долі українців без їхньої думки

17:08

Ціна за буханець злетить до 40 гривень: українцям загрожує рекордна вартість хлібаВідео

16:42

"Я вас моторошно здивую": Комаровський розкритикував популярний напій, назвавши йому альтернативу

16:15

Вторгнення не є неминучим: Данілов оцінив загрозу удару РФ по УкраїніВідео

15:48

Гороскоп на січень 2022 року обіцяє Скорпіонам фатальну любов з першого поглядуВідео

15:46

Удар ВПС, ракетами та артилерією: у США розкрили найгірший сценарій нападу РФ на УкраїнуВідео

15:09

"Не допустити метастаз конфлікту": Папа Римський під час різдвяної промови висловився щодо УкраїниВідео

14:56

У МОЗ назвали терміни різкого спалаху коронавірусу в УкраїніВідео

Реклама
14:32

Держбанки почали платити "тисячу Зеленського": де українці отримають ковідні грошіВідео

14:31

Юлія Тимошенко підкорила українців і Павла Зіброва у розкішній сукні-вишиванціВідео

14:30

В Україні перед святами впали ціни на цитрусовіВідео

13:43

"Останні сплески коронавірусу": вірусолог заявила, що пандемія вже йде до завершення

13:30

Каменських в ефектному міні та гольфах вразила позами під ялинкою

12:59

На Дніпровщині сім'я потрапила у ДТП: загинули двоє дітей, третій - у важкому станіВідео

12:38

Українцям перед Новим роком збільшили надбавку до пенсій, але пощастило не всімВідео

12:14

У 2022 році всім потрібно буде знову вакцинуватися від коронавірусу - КузінВідео

12:06

Метеозалежним людям доведеться нелегко: синоптик пообіцяв різкий стрибок від +5 до -12Відео

11:47

ПриватБанк заблокував рахунки під час грошового переказу: незадоволена клієнтка повідомила деталі

10:57

"Премію Дарвіна йому": у Києві водій вирішив прогріти машину незвичайним способом і став пішоходом

10:43

"Уціліти нереально": Комаровський порівняв Омікрон з кором і заявив, що його "підчепить" весь світВідео

10:19

Привітання з Різдвом - своїми словами, в прозі і віршах, святкові картинки і листівки

10:01

В Україні почали виробляти безпілотники Bayraktar - ЄрмакВідео

09:47

"Розширити кордони до Кракова": політолог розповів, чого домагається ПутінВідео

09:44

Коронавірус в Україні 25 грудня: за добу понад 5 тисяч нових COVID-заражень і 268 смертейВідео

09:03

"Це Микола зробив": на Черкащині чоловік зарізав молоду матір двох дітей

08:53

Учені з'ясували, як отримати суперімунітет до різних штамів COVID-19

08:10

Гороскоп на сьогодні 25 грудня 2021: Терезам - небезпека, Стрільцям - великий куш, Козерогам - щасливий шансВідео

08:00

Католицьке Різдво 2021 - дата, традиції, чи буде вихідний

Реклама
07:55

Пєсков заявив, що у НАТО "немає дедлайнів" для відповіді Путіну щодо "гарантій безпеки"Відео

07:45

Брехливий і жадібний психопат намагається "плюнути у вічність"Погляд

07:27

Відведення військ від кордону з Україною: Росія відправила до казарм 10 тисяч військовихВідео

07:10

Виведення ПП-2 з-під удару та провал діалогу Байдена з Путіним: у США попередили УкраїнуВідео

06:29

Газ по 17 і електрика по 2,5 гривні: що буде з тарифами у 2022 роціПогляд

05:28

Шантаж Газпрому через ПП-2 і ПСГ на мінімумі: Європа стрімко спустошує газові сховищаВідео

05:10

Новий роман, покупка квартири та підвищення статусу: гороскоп на січень 2022 року для ТерезівВідео

04:47

Як зараз виглядає головна героїня серіалу Просто Марія - 59-річна актриса Вікторія Руффо

04:22

Україну заморозить до -24°: коли та де вріже дубакВідео

03:49

Нашвидкоруч і дуже корисно: дієтолог поділилася найздоровішим способом приготування вівсянкиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти