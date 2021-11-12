Крижаний прогноз погоди на Новий рік 2022: Україну серйозно заморозить, але снігу не буде

Сніговий покрив не встигне лягти до нового року, прогнозує синоптик / Pixabay

Погода в Україні на Новий рік 2022 буде морозною, але на сніг можна не сподіватися. Такий прогноз погоди озвучила завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

За її словами, температура повітря в окремі дні може опуститися до -15 градусів, передає Укрінформ.

"Температурний режим буде дуже позитивним, високим до Нового року. І всі опади, які пройдуть, будуть у вигляді дощу та мокрого снігу. І виходить, що сніговий покрив не встигне лягти. Але перші дні січня будуть із сильним похолоданням", - зазначила Мартазінова.

Наприкінці листопада - на початку грудня середня температура повітря в Україні становитиме близько п'яти градусів. Під Новий рік 2022 прийде похолодання, а потім температура трохи підніметься. Наступне значне похолодання слід очікувати в лютому.

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читайте такожУкраїну в листопаді завалить снігом і вдарить міцний мороз - синоптик"Дуже холодні дні - це коли -10°С - ми повинні побачити на початку грудня. Також різке зниження температури, морозні дні ми побачимо ближче до Нового року", - прогнозує синоптик.

У святкові дні перед Новим роком та одразу після температура повітря буде коливатися - очікується то мороз, то тепло.

"Найхолодніші дні, а це до -15°С, випадають на початку січня, тобто новорічні свята будуть супроводжуватися морозними днями", - сказала Мартазінова.

Загалом, за прогнозом синоптика, зима буде довгою, а температурний режим нестійким. Що ж стосується лютого, то місяць буде холодним, однак теплішим, ніж минулого року.

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