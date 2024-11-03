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Всю Україну засипатиме снігом: синоптики назвали дату різкого потепління

Ангеліна Підвисоцька
3 листопада 2024, 19:36оновлено 3 листопада, 20:06
754
Майже у всіх областях України оголосили штормове попередження через сильні пориви вітру.
погода
Прогноз погоди в Україні на 4 листопада / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Які регіони засипатиме снігом та дощем
  • У яких областях будуть сильні пориви вітру
  • Коли в Україну прийде потепління

Погода в Україні 4 листопада буде сніжною. Також очікуються дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

По всій Україні будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Спокійно буде лише на Закарпатті.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що у багатьох областях України буде мокрий сніг. Також очікується налипання мокрого снігу. Однак згодом сніг перейде у дощ. Країну атакує холодне арктичне повітря та вологий циклон.

Вночі температура повітря опуститься до 2 градусів морозу. Вдень температура повітря підвищиться до 11 градусів тепла. Однак згодом в Україну прийде потепління. Воно очікується вже з 7 листопада.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 4 ноября
Прогноз погоди в Україні на 4 листопада / фото: ventusky

Погода 4 листопада

В Україні 4 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ. Вітер в цей день буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. В Україні очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Спокійно буде лише на Закарпатті.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у північній частині 0-5° тепла; вдень 4-9° тепла, на півдні країни 8-13°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить 0

За даними meteoprog, 4 листопада в Україні буде сніжною та дощовою. Найтепліше буде у Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+12 градусів. Найнижча температура буде у Харківській області. Там температура повітря опуститься до 0...+3 градусів.

погода 4 ноября
Прогноз погоди в Україні на 4 листопада / фото: meteoprog

Погода 4 листопада у Києві

У Києві 4 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ та мокрий сніг. Вітер у цей день буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також оголошено штормове попередження - І рівень небезпечності. Очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 2-4°, вдень 5-7° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 4 ноября
Прогноз погоди в Україні на 4 листопада / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - останні новини

Нещодавно Главред розповідав, коли очікується сильне похолодання. Синоптики попереджають, що вже скоро в Україну повернуться сильні пориви вітру.

Синоптик Наталка Діденко повідомляла, що 30 жовтня, в Україні в деяких регіонах очікуються дощі, але збережеться тепла погода. Невеликі дощі можливі: у західних областях, у Вінницькій, Черкаській, у Житомирській, у Київській та Чернігівській областях.

Також Діденко писала, що за кілька днів відбудуться зміни погодних умов. У другій половині тижня очікується посилення вітру до штормових поривів. А вже з наступних вихідних, 2-3 листопада, прийде відчутне похолодання.

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