Всю країну накриває шторм: українців попередили про дуже серйозну небезпеку

Погода в Україні 18 січня буде сніжною, вітряною та навіть дощовою. Синоптики попереджають про ожеледь та ожеледицю. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У Івано-Франківській та Закарпатській областях через відлигу та сніг з дощем можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Там оголосили 4 рівень небезпечності.
Синоптики попереджають про те, що майже у всій Україні оголошено штормове попередження - І рівень небезпечності. Пориви вітру можуть бути 15-20 м/с, а в Карпатах - до 25 м/с.
Погода 18 січня
В Україні 16 січня буде хмарно. У цей день в Україні прогнозують сніг та дощ, на дорогах буде ожеледь та ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-східний з переходом на південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також можуть бути сильні пориви вітру та хуртовини.
"Температура у західній та південній частині вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 4-9° тепла, в Криму до 12° тепла; на решті території вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° тепла; на північному сході вночі 12-17° морозу, вдень близько 0°. В Карпатах значний сніг та мокрий сніг, хуртовина; температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -19
За даними meteoprog, 18 січня буде морозно. Найнижча температура повітря буде на території Сумської області. Там температура повітря опуститься до -19...+3 градусів. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +1...+10 градусів.
Погода 18 січня у Києві
У Києві 18 січня буде хмарно. Синоптики вночі прогнозують сніг, а вдень буде дощ. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде південно-східний з переходом на південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру. Погіршення погоди може призвести до порушення руху транспорту на дорозі.
"Температура по області вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві 6-8° морозу, вдень 3-5° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про рекордні температури в Україні. Вона розповіла, яка погода очікує Україну в 2024 році. Погода в нашій державі з кожним роком змінюється. Глобальне потепління дуже вплинуло на планету і ця тенденція зберігається і надалі.
Також кліматолог про небезпеку в 2024 році. Екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки, каже Віра Балабух.
Крім цього, кліматолог повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні і лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні у ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря упродовж року буде вище норми.
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