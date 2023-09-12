УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Вся Україна плаватиме: на країну насувається потужне похолодання

Ангеліна Підвисоцька
12 вересня 2023, 19:53 оновлено 12 вересня, 20:05
778
Погода в Україні 13 вересня буде теплою та сухою, а ось 14 вересня українці відчують різку зміну погоди.
погода
Прогноз погоди в Україні 13 вересня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні різко зміниться. Всю країну заливатиме дощами, а температура повітря різко опуститься. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

За її даними, холодний атмосферний фронт увірветься в Україну вже 14-15 вересня. У ці дні дощі будуть по всій Україні. Найхолодніше буде на території західних областей.

погода 14 сентября
Прогноз погоди в Україні 14 вересня / фото: ventusky

Погода 13 вересня

В Україні 13 вересня буде мінлива хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південних та південно-східний. Його швидкість досягатиме 5-10 м/с.

відео дня

"Температура вночі 8-13°, в західних областях та на узбережжі морів 12-17°; вдень 23-28°, в західних областях 26-31°, на сході країни 19-24°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +11

За даними Meteoprog, 11 вересня температура повітря опуститься до +11 градусів.

Найхолодніше буде у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Там температура повітря буде 11-23 градусів тепла.

Найспекотніше буде в Закарпатській області. Там температура повітря буде 17-32 градуса тепла.

погода 13 сентября
Прогноз погоди в Україні 13 вересня / фото: meteoprog

Погода 13 вересня в Києві

У Києві 13 вересня буде невелика хмарність, опадів не буде. 13 вересня там буде вітер південно-східний. Його швидкість досягатиме 5-10 м/с.

"Температура вночі 8-13°, вдень 23-28°; по Києву вночі 11-13°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 13 сентября
Прогноз погоди в Україні 13 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама

Головне за день

ЗСУ мають успіх в районі Кліщіївки: у Генштабі розповіли про просування захисників

ЗСУ мають успіх в районі Кліщіївки: у Генштабі розповіли про просування захисників

20:52 Україна
Вся Україна плаватиме: на країну насувається потужне похолодання

Вся Україна плаватиме: на країну насувається потужне похолодання

19:53 Синоптик
Потужні вибухи просто під час застілля: в Енергодарі "відкобзонили" офіцерів РФ

Потужні вибухи просто під час застілля: в Енергодарі "відкобзонили" офіцерів РФ

19:13 Україна
Всі головні новини

Останні новини

20:58

Чому 13 вересня з подарунками можуть прийти хвороби: прикмети і заборони

20:52

ЗСУ мають успіх в районі Кліщіївки: у Генштабі розповіли про просування захисників

20:12

Мобілізація в Росії: в ГУР розповіли, коли нова орда з'явиться на фронті

19:53

Вся Україна плаватиме: на країну насувається потужне похолодання

19:44

Путін зганьбився псевдоісторичною єрессю: переплутав Троцького з політиком-німцем

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:26

Віталій Портников. Головне з виступу Путіна у ВладивостоціВідеоблоги

19:21

"Це має бути озвучено": конкурс "Міс Україна" влип у скандал через зв'язки з РФ

19:14

"На москвичів полетять Томагавки": Сотник розповів про війну на території РФВідео

19:13

Потужні вибухи просто під час застілля: в Енергодарі "відкобзонили" офіцерів РФ

Реклама
19:10

Нова трагедія Росії і абьюз ЄвропиПогляд

19:09

Ось чому треба чистити новий одяг: жінка шокувала мережу знахідкою в магазині

18:41

Росіян "посилають на забій": ЗСУ відбивають "м'ясні штурми" РФ під Куп'янськом

18:32

У ЗСУ розповіли, як окупанти допомагають Україні звільняти території

18:22

Відносини Росії і Вірменії загострюються: експерт пояснив, чим це загрожує Путіну

17:50

Чоловік лежить на дивані і дратує: Дмитро Карпачов пояснив, що з цим робити

17:33

Шмигаль пригрозив Польщі жорсткою відповіддю у разі блокування українського зерна

17:29

Команда Формули-1 вперше в історії підписала українця

17:25

Лінію оборони окупантів можуть прорвати: ЗСУ - про те, як росіяни намагаються зашкодити

17:23

Як раніше називався Бердянськ, Запоріжжя, Одеса: маловідома історія назв

17:05

Як привабити своє кохання: 5 талісманів для швидкого заміжжя

Реклама
16:57

Яких тварин 12 вересня варто остерігатися: важливі прикмети і заборони дня

16:48

У Криму почали знімати герби РФ з військкоматів: відомо дві версії

16:45

"РФ тоне": у Зеленського відповіли на нову маячню Путіна щодо війни в Україні

16:42

Три пари знаків зодіаку можуть розлучитися до кінця вересня

16:42

Батьки шокували вибором імені для доньки: у мережі не вірять, що воно реальне

16:07

На Південному Кавказі відбулися вибори: новим "президентом" Карабаху став черговий ставленик Путіна

16:00

Чому в Німеччині не можна годувати голубів і який штраф можна за це заробити

16:00

"Знущання з мене": Марініна висловилася про нову дівчину Войтенко

15:44

Не просто пісня: після розлучення з Брежнєвою Меладзе закрутив роман з молодицею

15:40

Дірка - не вирок: що робити з протертими джинсами

15:20

"Вишки Бойка" віджали у РФ: розкрито деталі унікальної операції в Чорному морі

15:12

Головоломка для шестирічних дітей поставила дорослих в глухий кут: на рішення 20 секунд

14:55

"Результатів контрнаступу немає": Путін фантазує про колосальні "втрати" УкраїниВідео

14:50

Рената Литвинова "вбила" шанувальників сильною худорбою

14:47

Аналітика від Київстар ТБ: які канали стали лідерами телеперегляду у серпні 2023 року

14:38

Загроза війни РФ з НАТО: експерт розкрив ймовірний сценарій

14:35

"Мой рок-н-рол": Бі-2 замінила божевільну Чичерину на Чулпан Хаматову

14:33

Що не можна робити з трояндами восени: хороші поради по догляду за шикарними квітами

13:58

Польща проти українського зерна та не відкриє свій кордон - Моравецький

13:55

Цуценя кинули на вулиці і залишили несамовиту записку

Реклама
13:33

Говорити "україномовний" неправильно: телеведучий Максим Прудеус розповів чому

13:07

ЗСУ потужно вдарили по базі російських дронівВідео

12:54

"Вони нас провокують": Путін відкрито погрожує ударом по українських АЕСВідео

12:43

У розвідці дізналися плани РФ: Військовий кабінет обговорив напрямки наступу ЗСУ

12:32

"Мільйони" снарядів і ракет: як зброя з КНДР змінить хід війни в Україні - Reuters

12:23

Чим можна відбілити шви між плиткою: 3 засоби знищать іржу та бруд

12:23

Чи можна цілуватися з котом: до яких неприємностей це може призвести

12:18

У Криму пролунав потужний вибух: окупанти підняли гелікоптериВідео

12:08

Кіркоров зняв штани перед Собчак і показав їй своє пришите філеВідео

12:07

Як схуднути у 3-х проблемних зонах: тренерка показала вправи на прес, ноги і стегнаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти