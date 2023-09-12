Вся Україна плаватиме: на країну насувається потужне похолодання

Погода в Україні 13 вересня буде теплою та сухою, а ось 14 вересня українці відчують різку зміну погоди.

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Прогноз погоди в Україні 13 вересня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні різко зміниться. Всю країну заливатиме дощами, а температура повітря різко опуститься. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

За її даними, холодний атмосферний фронт увірветься в Україну вже 14-15 вересня. У ці дні дощі будуть по всій Україні. Найхолодніше буде на території західних областей.

Прогноз погоди в Україні 14 вересня / фото: ventusky

Погода 13 вересня

В Україні 13 вересня буде мінлива хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південних та південно-східний. Його швидкість досягатиме 5-10 м/с.

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"Температура вночі 8-13°, в західних областях та на узбережжі морів 12-17°; вдень 23-28°, в західних областях 26-31°, на сході країни 19-24°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +11

За даними Meteoprog, 11 вересня температура повітря опуститься до +11 градусів.

Найхолодніше буде у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Там температура повітря буде 11-23 градусів тепла.

Найспекотніше буде в Закарпатській області. Там температура повітря буде 17-32 градуса тепла.

Прогноз погоди в Україні 13 вересня / фото: meteoprog

Погода 13 вересня в Києві

У Києві 13 вересня буде невелика хмарність, опадів не буде. 13 вересня там буде вітер південно-східний. Його швидкість досягатиме 5-10 м/с.

"Температура вночі 8-13°, вдень 23-28°; по Києву вночі 11-13°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 13 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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