Все буде літати: Україну атакують шквали і потужний ураган

Ослаблення спеки разом з літніми дощами орієнтовно буде 7-8 липня.

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Погода в Україні на 5 липня / pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде дуже спекотно. Як прогнозують синоптик, у деяких регіонах все ж триматиметься літня прохолода, дощі та грози.

За даними Укргідрометцентру, вночі у західних, Житомирській та Вінницькій, вдень та Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській та Сумській областях будуть короткочасні дощі з грози. На решті території країни без опадів. Під час гроз місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

На заході України температура повітря буде +13-18°, а на півдні та південному сході - 19-24° тепла. Вдень повітря прогріється до 27-32 тепла. На заході країни буде прохолодніше - + 23-28. Тим часом на півдні і південному сході - спека: позначки на термометрах досягнуть +31-36.

відео дня

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що середа в Україні буде спекотною. Вдень буде близько + 30.

"Дощі, грози, при грозах локальні зливи і шквали — на заході України, на півночі і у Вінницькій області. На решті території якісь серйозні опади - навряд чи. Коли спека буде змінюватися прохолодою, а сонце зливами з грозою і вітром — то і голови наші відповідно будуть реагувати", - йдеться в повідомленні синоптик.

Ослаблення спеки разом з літніми дощами орієнтовно буде 7-8 липня, зазначила Діденко.

Карта погоди / meteoprog.com

Погода на липень і серпень в Україні

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Липень і серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.

"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця-стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

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