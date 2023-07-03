Мчить аномальна спека: синоптик попередив про потужну погоду в Україні

У західних, північних і місцями в центральних регіонах очікуються дощі з грозами, місцями сильні зливи, можливий град і шквали до 23 м/с.

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Погода в Україні на тиждень / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні цього тижня буде дуже спекотною. Як прогнозує синоптик Ігор Кибальчич, найбільш високий температурний фон очікується в південних і східних областях, в західній половині країни температурний режим виявиться більш комфортним.

Також синоптик попередив про шквальний вітер, грози і град з 3 по 9 липня.

Погода на тиждень в Україні

Погода 4 липня в Україні буде без істотних опадів, тільки вдень у західних областях, а також у Харківській та місцями в центральних регіонах очікуються короткочасні дощі з грозами. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 °C, на південному сході до +21 °C; вдень +24...+29 °C, у центральних, південних та східних областях +28...+33 °C.

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У середу, 5 липня, вночі місцями пройдуть невеликі дощі, вдень на більшій частині території країни, крім півдня очікуються грозові дощі, місцями з градом і шквалистим посиленням вітру. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +15...+20 °C, у південній половині до +23 °C; вдень +25...+30 °C, у південних, центральних та східних областях +30...+35 °C.

У четвер, 6 липня, у західних, північних та місцями у центральних регіонах очікуються дощі з грозами, місцями сильні зливи, можливий град та шквали до 23 м/с. У південних та східних областях переважно без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 °C, вдень +27...+32 °C, у центральних, південних та східних областях спека посилиться до +32...+37 °C.

У п'ятницю, 7 липня, у східних та південних областях збережеться спекотна та переважно суха погода. На решті території України пройдуть дощі, місцями сильні. Грози, місцями град та шквали, 17 – 22 м/с. Вітер східний / південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +18...+23 °C, вдень +25...+30 °C, у південних, центральних та східних областях +31...+36 °C.

Погода на вихідні 8-9 липня

У суботу, 8 липня, у більшості областей, крім південного сходу очікуються грозові дощі, місцями сильні опади. Грози, місцями град. Вітер на Лівобережжі країни Східної чверті, на Правобережжі північний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +17...+22 °C, вдень +28...+33 °C, у західних та північних областях +22...+27 °C.

У неділю, 9 липня, у західних та північних областях переважно без опадів. На решті частини країни дощова і нестійка погода. Вітер змінних напрямків, в західній частині північно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря в нічний час складе +15...+20, вдень +27...+32.

Карта погоди / meteoprog.com

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