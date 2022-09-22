УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Вріжуть заморозки до -3°: українцям назвали найхолодніший день

22 вересня 2022, 05:30

У західних, північних і центральних областях – на поверхні грунту заморозки 0-3°.

природа_погода_іней_заморожування
Українців попередили про заморозки / 1zoom.ru

Погода в Україні 22 вересня очікується дощовою, вдень прогнозуються опади. Температура вночі 4-9 ° тепла, вдень + 10 -15°, у південній та східній частинах + 16-19°, повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві та столичному регіоні завтра місцями невеликий дощ. Вночі очікується + 4-9°, вдень 10-15 ° тепла, передає Укрінформ.

При цьому 23-24 вересня в західних, північних і центральних областях – на поверхні грунту заморозки 0-3°.

У Києві та області 23-24 вересня вночі також на поверхні грунту заморозки 0-3°.

читайте такожКрижаний прогноз зі снігом: українців попередили про різке похолодання

Нагадаємо, раніше про погоду в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою.

Разом з тим він не виключив, що початок осені відзначатиметься частою зміною погоди.

Читайте ще:

прогноз погоди Укргідрометцентр
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

06:21

Можливість нашої перемоги нарешті усвідомили у Кремлі

06:00

Путін може втекти до Китаю, його система не витримає війни з Україною – Марк Фейгін

05:30

Вріжуть заморозки до -3°: українцям назвали найхолодніший деньВідео

05:00

Армії України не треба заходити в Росію, на країну-агресорку очікує неминучий розпад - ТукаВідео

04:30

Гороскоп на жовтень 2022 для Овнів - що принесе другий місяць осені

Реклама
03:23

"А що, Новий рік вже настав?": п'яна Волочкова показала свій будинок, але зганьбилася

02:47

"Розчиняюся, як цукор в гарячому чаї": Анна Неплях показала свої голі купання в морі

02:15

У який колір пофарбувати волосся: як підібрати ідеальний відтінок за кольором очей

01:40

РФ потрібно мінімум пів року, щоб поповнити війська для оборони, рік – щоб наступати – КоваленкоВідео

01:22

Красуня-дружина Олександра Усика засвітила пружні стегна в "неземній" фотосесії

00:51

Прикмети на 22 вересня: які 2 речі потрібно зробити, щоб стати щасливішимиВідео

00:17

Долар пробиває стелю: в обмінниках рекордно злетів курс валютВідео

00:11

"Якщо знадобиться піти бабам на фронт, піду": знаменита російська ведуча зібралася воювати в УкраїніВідео

21 вересня, середа
23:42

Україна повернула захисників Маріуполя: відбувся новий обмін полоненимиВідео

23:05

Як вибрати смачний гарбуз: 3 моменти, на які потрібно звернути увагу

22:57

"Крах кар'єри діда": Арестович пояснив, навіщо Путін оголосив мобілізацію у РФВідео

22:51

4 вірних способи позбутися від запаху з одягу із секонд-хенду

22:14

У Зеленського назвали найкращу відповідь Заходу на російську ескалаціюВідео

21:51

"Коли у неї спала перука я зрозумів, що їй років 100": Пресняков розповів про зв'язок з бабусею

21:28

Відчай у Кремлі: мобілізація у РФ не зупинить контрнаступ ЗСУ - WSJВідео

Реклама
21:08

Як почистити замшеве взуття: 5 способів, від яких замша виглядатиме як новаВідео

21:06

В Україну повертається спека: синоптики розповіли, коли закінчаться дощіВідео

20:55

Якщо РФ застосує ядерну зброю в Україні, її Чорноморський флот знищать - генерал СШАВідео

20:54

Путін боїться програти Україні, в Кремлі готувалися оголосити загальну мобілізацію – ДаніловВідео

20:31

"Путіна - в окопи": росіяни почали виходити на вулиці, злякавшись мобілізаціїВідео

20:20

"Ми знищимо всіх": Залужний відповів на оголошення мобілізації у РФВідео

20:10

Прикмети на 23 вересня: які 5 речей заборонено робити в день Петра і Павла, щоб удачу не злякатиВідео

20:02

Червивий - не вирок: що робити із зіпсованими грибами

19:58

Дочка Якубовича залишилася без засобів на існування

19:42

Сина Пєскова в прямому ефірі покликали на мобілізацію: мажор прикрився ПутінимВідео

19:32

ЗСУ треба уникнути штурму Херсона, війська РФ під загрозою оточення повинні вийти з міста - ТукаВідео

19:30

Росія переходить у формат "божевільного короля"Погляд

19:28

У боргах, як у шовках: 3 знаки зодіаку, які витрачають все до копійкиВідео

19:03

Гороскоп на завтра 22 вересня 2022: Левам - незабутня зустріч, Скорпіонам - удача, Стрільцям - пліткиВідео

18:59

Байден звинуватив Путіна в нерозсудливості й назвав, чим повинна закінчитися війна в УкраїніВідео

18:50

Пекло закінчиться: астролог назвала дату, коли Україну перестануть бомбити і де чекати "прильотів"Відео

18:37

Якщо Путін піде хоч на крок до застосування ядерної зброї, Росії прийде кінець – Данілов

18:29

Путіну викликали лікарів: у Британії розкрили причину перенесення оголошення мобілізації у РФВідео

18:15

"Живемо не як теща з зятем": Ніна Матвієнко зробила двозначний комплімент Арсену МірзоянуВідео

17:46

Потужний вибух і військові літаки над містом: у Севастополі нова "бавовна"Відео

Реклама
17:39

У Новоайдарі прогримів вибух: над базою окупантів піднявся стовп димуВідео

17:32

ЗСУ не повинні заходити в Росію, але можуть бити по військових об'єктах РФ та Білорусі - ТукаВідео

17:21

Страхова компанія "ПРОВІДНА" допомогла коштами добровольчому батальйону "Госпітальєри" новости компании

17:20

Казкова удача і неймовірні зміни: 3 знака, яким потужно підфартить в день осіннього рівнодення 2022Відео

17:17

"Дуже переживаю": Костянтин Меладзе прокоментував розлучення

16:59

"У Путіна проблеми": у Байдена назвали ключову причину мобілізації у РФВідео

16:54

Без пострілів: ЗСУ хитрістю взяли в полон 17 окупантів поблизу Білогорівки

16:43

Путін хоче втопити Україну в крові російських солдатів – ЗеленськийВідео

16:43

Що робити, якщо болить горло і коли звертатися за допомогою

16:24

"Є ризики": Зеленський відповів на ядерний шантаж Путіна і назвав "запобіжник"Відео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Гороскоп
Гороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересні
Синоптик
Погода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти