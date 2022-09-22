Вріжуть заморозки до -3°: українцям назвали найхолодніший день

Українців попередили про заморозки / 1zoom.ru

Погода в Україні 22 вересня очікується дощовою, вдень прогнозуються опади. Температура вночі 4-9 ° тепла, вдень + 10 -15°, у південній та східній частинах + 16-19°, повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві та столичному регіоні завтра місцями невеликий дощ. Вночі очікується + 4-9°, вдень 10-15 ° тепла, передає Укрінформ.

При цьому 23-24 вересня в західних, північних і центральних областях – на поверхні грунту заморозки 0-3°.

У Києві та області 23-24 вересня вночі також на поверхні грунту заморозки 0-3°.

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Нагадаємо, раніше про погоду в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою.

Разом з тим він не виключив, що початок осені відзначатиметься частою зміною погоди.

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