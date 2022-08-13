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Вріже спека +37°: українцям розповіли, де і коли чекати максимального пекла

13 серпня 2022, 05:05

На більшу частину України продовжиться надходження жаркого і сухого повітря азіатського походження.

спека

У найближчі дні погоду в Україні формуватиме південна периферія антициклону Oscar, а також малорухома область зниженого тиску в районі Чорного моря, розповів кандидат географічних наук, синоптик ігор Кибальчич.

Як пише він у прогнозі на Мeteoprog, на більшу частину України продовжиться надходження жаркого і сухого повітря азіатського походження.

Синоптик уточнив, що на вихідних в Україні стане помітно спекотніше в східних, південних і центральних областях.

За його прогнозом у суботу, 13 серпня, очікуються дощі з грозами, вдень в окремих районах вірогідні сильні зливи, град. Температура повітря вночі складе + 13...+25 °C, вдень+24...+35 °C. у південних і східних областях вдень до+36 ... + 37 °C.

Вріже спека +37°: українцям розповіли, де і коли чекати максимального пекла
Прогноз погоди на 13 серпня / meteoprog.ua

У неділю, 14 серпня, очікуються дощі, в західних областях вірогідні сильні зливи з градом і місцями шквалами. Температура повітря вночі + 14...+26 °C, вдень+26 ... + 34 °C. у східних областях збережеться спекотна погода без опадів. Температура повітря вдень + 32 ... + 37 °С.

Вріже спека +37°: українцям розповіли, де і коли чекати максимального пекла
Прогноз погоди на 14 серпня / meteoprog.ua

Раніше повідомлялося про те, що різка зміна погоди в Україні є своєрідною репетицією осені.

Всупереч клімату такі холодні аномалії в цьому році спостерігаються в самий жаркий період року.

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