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Вріже відразу 2 бурі: Україну накриє дуже сильний шторм

Ангеліна Підвисоцька
16 листопада 2023, 22:09
Потужність магнітної бурі, яка вже накрила Україну, досягне майже 8-ми балів.
магнітна буря, Сонце, погода
Україну накриють одразу дві магнітні бурі / фото: pexels

Україну накриває дуже сильна магнітна буря. За нею в країну увірветься ще один геомагнітний шторм. Про це повідомляє meteoagent.

В Україні 15 листопада почалася нова магнітна буря з потужністю 4 бали. Вже сьогодні, 16 листопада, сила геомагнітного шторму різко зросла до майже 8-ми балів. Очікується, що завтра буря вщухне до 3 балів, але 18 листопада сила шторму посилиться до майже 7-ми балів. Після цього магнітна буря опуститься до мінімуму.

Однак не варто розслаблятися, адже 22 листопада увірветься нова магнітна буря. Її потужність буде на рівні 5-ти балів. Після цього шторм вщухне до 4-х і знову виросте до 5-ти. На такому рівні магнітна буря протримається до 25 листопада включно. На наступний день потужність шторму опуститься до 4-х балів, а потім до 3-х і знизиться до мінімуму.

відео дня
магнітна буря
Україну накриють одразу дві магнітні бурі / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці стався 1 спалах класу С. Фахівці вважають, що 17 листопада можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 15%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 11 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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