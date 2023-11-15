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Буде мокрий сніг та вітер: Україну накриває зимова погода

Ангеліна Підвисоцька
15 листопада 2023, 19:32
У багатьох областях синоптики прогнозують 16 листопада дощі та мокрий сніг. Очікуються в цей день і пориви вітру.
погода
Прогноз погоди в Україні 16 листопада / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 16 листопада буде дощовою. У багатьох областях синоптики прогнозують сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На Правобережжі місцями будуть пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с. У цей день на річках Закарпатської області підвищиться рівень води через сильні дощі. Подекуди підвищення становитиме до 2 м.

погода 16 ноября
Прогноз погоди в Україні 16 листопада / фото: ventusky

Погода 16 листопада

В Україні 16 листопада буде хмарно. Синоптики прогнозують дощі у західних, північних та північно-східних областях. Там також очікується мокрий сніг. Вітер в цей день буде західний та північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

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"Температура вночі та вдень 2-7° тепла; у південній частині вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°. В Карпатах вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі та вдень близько 0°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +3

За даними meteoprog, 16 листопада Україну накриють дощі. Найнижча температура повітря буде на території Волинської та Львівської областей. Там температура повітря опуститься до 3-8 градусів тепла. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до 9-12 градусів тепла.

погода 16 ноября
Прогноз погоди в Україні 16 листопада / фото: meteoprog

Погода 16 листопада у Києві

У Києві 16 листопада буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ. В області може бути мокрий сніг. У цей день вітер буде північно-західний, швидкість 7-12 м/с. Там можуть бути пориви вітру 15-18 м/с.

"Температура по області вночі та вдень 2-7° тепла; у Києві вночі та вдень 5-7° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 16 ноября
Прогноз погоди в Україні 16 листопада / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 і розповіли, що мороз увірветься в країну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.

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