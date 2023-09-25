Вріже майже 9-бальний шторм: Україну накрила найсильніша магнітна буря

Магнітна буря, яка накрила Україну, триватиме мінімум 10 днів.

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Україну накрила дуже сильна і затяжна магнітна буря / фото: pexels

Україну накрила дуже сильна магнітна буря. Її потужність досягне майже 9-ти балів. Геомагнітний шторм дуже сильно затягується і триватиме мінімум 10 днів. Про це повідомляє meteoagent.

Як повідомлялося, нова хвиля магнітної бурі накрила країну ще 17 вересня. Тоді потужність досягала 4-х балів. Вже 18 вересня потужність магнітної бурі раптово зросла до майже 6-ти балів, а наступного дня підвищилася ще на дві одиниці. 20 вересня шторм злегка вщух, а його потужність опустилася до 5-ти балів. 21 вересня, буря знову стала сильнішою - майже 7 балів.

Сьогодні, 25 вересня буря пішла на спад - опустилася до 4 балів. Однак не варто розслаблятися, адже вже 27 вересня буря знову підвищиться і досягне свого нового максимуму.

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Цього разу потужність геомагнітного шторму зросте до майже 9-ти балів. Це робить шторм неймовірно сильним і він може впливати на здоров'я людини.

Україну накрила дуже сильна і затяжна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, у вересні буде кілька магнітних бур - 6-8 вересня, 15-17 вересня і 23 вересня. Найпотужніший сплеск - 14 вересня.

Також повідомляється, що за останню добу на Сонці сталося 12 спалахів класу С і М. Зараз на Сонці зафіксовано 79 плям.

Фахівці вважають, що 26 вересня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Її ймовірність становить 65%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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