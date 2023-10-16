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Вріже майже 6-бальний шторм: в Україну увірвалася потужна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
16 жовтня 2023, 22:04 оновлено 16 жовтня, 22:06
Ця магнітна буря буде трусити всю країну мінімум 3 дні і лише потім піде на спад.
погода, магнітна буря, Сонце
Україну накрила потужна магнітна буря / фото: pixabay

Україну накрила нова магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму сягатиме майже 6-ти балів. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком, магнітна буря накрила Україну сьогодні, 16 жовтня. Її потужність тримається на рівні майже 5-ти балів. Повідомляється, що вже завтра, 17 жовтня, потужність геомагнітного шторму різко злетить до майже 6-ти балів.

Очікується, що буря після цього піде на спад 18 жовтня. Її потужність опуститься до 4-х балів. Наступного дня шторм ослабне ще на одну одиницю, після чого опуститься до мінімуму.

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магнітна буря
Україну накрила потужна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на сонці сталося 6 спалахів класу з і в.фахівці вважають, що 17 Жовтня можуть статися на сонці нові спалахи класу М. їх ймовірність становить 10%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.

Повідомляється, що зараз на сонці помічено 25 сонячних плям.

Погода в Україні на осінь 2023

8 жовтня стало відомо про те, що в Україні випав перший сніг. Сніг випав у Карпатах на горі Піп Іван. Ця гора є однією з найвищих вершин Карпат, а її висота досягає 2028 м. Вона розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Раніше Укргідрометцентр і синоптик Наталія Діденко розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень з 16 по 22 жовтня. Половину тижня по всіх областях рясно литиме дощ, але у кількох регіонах ще будуть заморозки.

Також раніше синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.

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