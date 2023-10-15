Сніг та сильний вітер: синоптики оголосили штормове попередження

У цей день швидкість вітру досягатиме 15-20 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні 16 жовтня / фото: pixabay

Погода в Україні 16 жовтня буде холодною. У цей день синоптики прогнозують дощі та сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості центральних та Сумській областях буде значний дощ. У цей день будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики прогнозують І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні 16 жовтня / фото: ventusky

Погода 16 жовтня

В Україні 16 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі на території центральних та північних областей. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 15-20 м/с.

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"Температура у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі 6-11°, вдень 11-16°, на Донеччині та Луганщині до 18°; на решті території вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°. У Карпатах дощ та мокрий сніг; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +4

За даними meteoprog, 16 жовтня стане холодно. У багатьох областях синоптики прогнозують дощі, а в деяких навіть сніг.

Найхолодніше буде на території Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Там температура повітря опуститься до 4-10 градусів тепла.

Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до 9-21 градуса тепла.

Прогноз погоди в Україні 16 жовтня / фото: meteoprog

Погода 16 жовтня у Києві

У Києві 16 жовтня буде хмарно з проясненнями. Вдень синоптики прогнозують значний дощ. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 15-20 м/с.

"Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень близько 10°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 16 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

8 жовтня стало відомо про те, що в Україні випав перший сніг. Сніг випав у Карпатах на горі Піп Іван. Ця гора є однією з найвищих вершин Карпат, а її висота досягає 2028 м. Вона розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Країну накрило "бабине літо", однак триватиме воно недовго. Синоптик назвала дату, коли в Україну повернеться холоднеча. За даними синоптика, після "бабиного літа" в Україну повернуться дощі, а температура повітря буде опускатися нижче 0 градусів.

Нещодавно синоптик розказала про погоду на вихідні. 14-15 жовтня в країні переважатиме суха сонячна погода, однак на заході та на півночі очікується шквальний вітер. Протягом дня температура повітря становитиме +17+22 градуси, у західних областях +20 +25 градусів.

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