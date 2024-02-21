Вріже -6 з дощем та снігом: синоптики попереджають про серйозну негоду

Синоптики оголосили 2 рівень небезпечності у двох областях. Там можуть зійти снігові лавини.

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Прогноз погоди в Україні на 22 лютого / фото: pexels

Погода в Україні 22 лютого буде місцями морозною, дощовою та сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Закарпатській та Івано-Франківській областях синоптики оголосили 2 рівень небезпечності. Там можуть зійти снігові лавини.

Прогноз погоди в Україні на 22 лютого / фото: ventusky

Погода 22 лютого

В Україні 22 лютого буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг у південних, східних та західних областях. Синоптики також прогнозують туман та ожеледицю. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

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"У східних областях та в Карпатах невеликий мокрий сніг; температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. На решті території невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, у південних областях без опадів; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та Миколаївщині до 11°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +9

За даними meteoprog, 22 лютого буде дощ та мокрий сніг. Найнижча температура повітря буде на території Харківської області. Там температура повітря опуститься до -1...+2 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+9 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 22 лютого / фото: meteoprog

Погода 22 лютого у Києві

У Києві 22 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ та сніг. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 6-8° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 22 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні

Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.

Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.

Метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні в лютому. Він переконаний, що місяць буде нестійким, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин.

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