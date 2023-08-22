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Вріже +13 та накриє шторм: в Україну мчить різке похолодання

Ангеліна Підвисоцька
22 серпня 2023, 19:57 оновлено 22 серпня, 20:27
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У західних областях будуть дощі з грозами, але найхолодніше буде не там.
погода, гроза
Прогноз погоди в Україні 23 серпня / фото: pexels

Погода в Україні 23 серпня погіршиться. У деяких областях будуть дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день опади прогнозують у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Синоптики попереджають про те, що у цих регіонах будуть значні дощі та грози. 23 серпня оголошено штормове попередження - І рівень небезпечності, жовтий.

погода 23 августа
Прогноз погоди в Україні 23 серпня / фото: ventusky

Погода на 23 серпня

В Україні 23 серпня на більшості територій буде мінлива хмарність. У цей день вітер буде північно-західний. Його швидкість досягатиме 5-10 м/с.

відео дня

"Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°, в Карпатах 16-21°; у південній частині країни вночі 17-22°, вдень 28-33°", - йдеться у повідомленні.

погода 23 августа
Прогноз погоди в Україні 23 серпня / фото: meteoprog

Температура впаде до +13

За даними meteoprog, 23 серпня температура в Україні впаде до 13 градусів тепла. Найпрохолодніше буде на території Чернігівської та Сумської областей. Там температура повітря опуститься до 13-25 градусів тепла.

Найспекотніше у цей день буде в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря буде 20-33 градусів тепла.

погода 23 августа
Прогноз погоди в Україні 23 серпня / фото: meteoprog

Погода 23 серпня в Києві

Погода у Києві 23 серпня буде сухою. Опадів не прогнозують, буде мінлива хмарність. У цей день вітер буде північно-західним зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 12-17°, вдень 24-29°; у Києві вночі 15-17°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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