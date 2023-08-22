Вріже +13 та накриє шторм: в Україну мчить різке похолодання

Погода в Україні 23 серпня погіршиться. У деяких областях будуть дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У цей день опади прогнозують у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Синоптики попереджають про те, що у цих регіонах будуть значні дощі та грози. 23 серпня оголошено штормове попередження - І рівень небезпечності, жовтий.
Погода на 23 серпня
В Україні 23 серпня на більшості територій буде мінлива хмарність. У цей день вітер буде північно-західний. Його швидкість досягатиме 5-10 м/с.
"Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°, в Карпатах 16-21°; у південній частині країни вночі 17-22°, вдень 28-33°", - йдеться у повідомленні.
Температура впаде до +13
За даними meteoprog, 23 серпня температура в Україні впаде до 13 градусів тепла. Найпрохолодніше буде на території Чернігівської та Сумської областей. Там температура повітря опуститься до 13-25 градусів тепла.
Найспекотніше у цей день буде в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря буде 20-33 градусів тепла.
Погода 23 серпня в Києві
Погода у Києві 23 серпня буде сухою. Опадів не прогнозують, буде мінлива хмарність. У цей день вітер буде північно-західним зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура по області вночі 12-17°, вдень 24-29°; у Києві вночі 15-17°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на осінь 2023
Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.
Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.
Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.
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