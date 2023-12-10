Врізав майже 7-бальний шторм: Україну накрила сильна буря

Після цього магнітної бурі країну накриє ще один геомагнітний шторм.

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Україну накрила Нова магнітна буря / фото: pexels

Україну накрила нова магнітна буря. Після цього геомагнітного шторму почнеться ще одна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком магнітна буря увірвалася в країну ще 8 грудня. Тоді її потужність була на рівні майже 5-ти балів. Наступного дня потужність бурі зросла до майже 7-ми балів.

10 грудня потужність бурі опустилася до мінімуму. Однак розслаблятися рано, адже 11 грудня потужність бурі підвищиться до 5-ти балів, після чого піде на спад.

відео дня

Очікується, що ще одна магнітна буря увірветься в країну 18 грудня. Її потужність буде на рівні майже 6-ти балів.

Україну накрила Нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталися 17 спалахів класу С і М. Фахівці вважають, що 11 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 49 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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