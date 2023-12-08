Засипле снігом і заллє дощами: де в Україні буде сильна слизота

У горах 9 грудня синоптики попереджають про загрозу сходження снігової лавини.

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Прогноз погоди в Україні на 9 грудня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 9 грудня буде сніжною. Синоптики також прогнозують ожеледицю та туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Харківській області буде налипання мокрого снігу. В Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях синоптики попереджають про ожеледицю та ожеледь. Там оголосили І рівень небезпечності.

У цей день на Закарпатті та Івано-Франківській області буде висока сніголавинна небезпека. Синоптики оголосили 2 рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 9 грудня / фото: ventusky

Погода 9 грудня

В Україні 9 грудня буде хмарно. Синоптики прогнозують сніг у південно-східних та північно-східних областях. На більшій частині країни буде ожеледиця. У західних та північних областях синоптики прогнозують туман. У цей день вітер буде північно-східний, а на заході країни південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 2-7° морозу, в Карпатах до 10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у південній частині вночі та вдень 0-5° тепла, в Криму 4-9° тепла", - йдеться у повідомленні.

Погода 9 грудня у Києві

У Києві 9 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. На дорогах буде ожеледиця, також прогнозують туман. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 9 грудня / фото: meteoprog

В Україні вдарить -13

За даними meteoprog, 9 грудня в Україні буде ожеледиця. Найнижча температура повітря буде на території Львівської області. Там температура повітря опуститься до -13...-2 градусів. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +2...+4 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 9 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні в грудні

В Україні в перший місяць зими будуть дні, коли температура повітря підскочить до +15 градусів - синоптик назвала "теплі дати" грудня. На початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря.

Синоптик Анатолій Прокопенко дав свій прогноз і розповів, якою буде погода в грудні 2023. Він стверджує, що ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів є, але вона "незначна".

Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що в Україні буде справжня зимова казка в грудні. Він розповів, якою буде погода на Різдво та Новий Рік.

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