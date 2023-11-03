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Увірветься штормовий вітер: майже всю Україну заливатиме сильний дощ

Ангеліна Підвисоцька
3 листопада 2023, 19:30
У багатьох областях будуть пориви вітру зі швидкістю до 25 м/с. Синоптики прогнозують І рівень небезпеки.
погода 4 ноября
Погода в Україні 4 листопада / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 4 листопада буде дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день очікуються сильні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с, у Карпатах - 20-25 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності. У цей день через сильні дощі очікується підвищення води у річках Вінницької, Хмельницької, Житомирської та Київської областей. Рівень води може піднятись на пів метра.

погода 4 ноября
Погода в Україні 4 листопада / фото: ventusky

Погода 4 листопада

В Україні 4 листопада буде хмарно з проясненнями. У східних, північних, західних, центральних областях синоптики прогнозують дощ. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

відео дня

"Температура вночі 5-10° тепла, на півдні Одещини до 15°; вдень 12-17°, у південних областях 18-23°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +5

За даними meteoprog, 4 листопада Україну накриють дощі. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до 7-14 градусів тепла. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до 11-22 градусів тепла.

погода 4 ноября
Погода в Україні 4 листопада / фото: meteoprog

Погода 4 листопада у Києві

У Києві 4 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики у цей день прогнозують значний дощ. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 12-17°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 14-16°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 4 ноября
Погода в Україні 4 листопада / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

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