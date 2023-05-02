Увірветься найсильніше похолодання: в Україну мчить сильний "мороз"

Вже 5 травня в Україні пройдуть дощі, а 6-7 травня знову прийде похолодання.

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Погода в Україні / фото pixabay, колаж Главред

Погода в Україні, після незначного потепління, знову буде неприємною. Як прогнозують синоптики, вже з 5 травня в Україну знову прийде похолодання, яке західні області відчують вже в середу. Ближче до вихідних можливі навіть заморозки.

Синоптик Наталія Діденко зазначає, що 3 травня короткочасні дощі можливі в західних областях.

На решті території збережеться суха погода. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +14 +22 градуси, проте в західних областях почнеться зниження температури, місцями прогнозується до +12 +15 градусів.

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У Києві в середу буде тепло, до +20 градусів, але хмарно. Опадів не очікується.

Вже 5 травня в Україні пройдуть дощі, а 6-7 травня знову прийде похолодання.

У ніч на 7 травня (на неділю) на півночі України, включаючи Київщину, є ймовірність заморозків.

Карта погоди в Україні на 14 днів / meteoprog.com

Погода в травні

Як повідомляв Главред, синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кибальчич також спрогнозував, якою буде погода в Україні в травні 2023.

За даними Укргідрометцентру, погода в Україні в травні очікується в межах кліматичної норми. Середня місячна температура повітря буде 13-17 градусів, в горах - від 7 до 12 градусів тепла.

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