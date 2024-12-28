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У багатьох областях оголосили штормове попередження: якою буде погода 29 грудня

Ангеліна Підвисоцька
28 грудня 2024, 18:51
1168
Синоптики попереджають про те, що в Україні буде сильний туман, ожеледь та ожеледиця.
погода
Прогноз погоди в Україні на 29 грудня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

  • Де синоптики оголосили штормове попередження
  • Де температура повітря впаде до -7 градусів
  • Коли Україну накриє похолодання

Погода в Україні 29 грудня буде трохи теплішою. Очікується ожеледь та туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Через сильний туман буде видимість 200-500 метрів. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Про небезпеку попереджають у західних, північних та центральних областях.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що до кінця 2024 року буде спокійна погода. Істотні опади не передбачаються, але буде туман. Протягом 28-29 грудня Україна буде під впливом антициклону. Температура повітря підвищиться до +4 градусів. Лише вночі очікується 3-градусний мороз.

31 грудня очікується невелике зниження температури повітря. На території північних областей очікується мокрий сніг.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 29 декабря
Прогноз погоди в Україні на 29 грудня / фото: ventusky

Погода 29 грудня

В Україні 29 грудня буде хмарно. У цей день істотних опадів не прогнозують. У цей день у західних, північних та центральних областях прогнозують ожеледь та туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі в Карпатах 2-7° морозу, вдень на крайньому півдні 1-6° тепла)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +5

За даними meteoprog, 29 грудня в Україні буде тепліше. Найтепліше буде у Закарпатській, Львівській та Волинській областях. Там температура повітря підвищиться до 0...+5 градусів. Найнижча температура буде в Кіровоградській і Луганській областях. Там температура повітря опуститься до -3...+2 градусів.

погода 29 декабря
Прогноз погоди в Україні на 29 грудня / фото: meteoagent

Погода 29 грудня у Києві

У Києві 29 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день не прогнозують істотних опадів. У цей день очікується туман. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві протягом доби 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Видимість буде 200-500 м, через що може бути ускладнений рух транспорту.

погода 29 декабря
Прогноз погоди в Україні на 29 грудня / фото: meteoagent

Прогноз погоди - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомив Главред, що синоптики попередили про те, що на Різдво в Україну прийде антициклон "Гюнтер". У зоні його впливу істотних опадів не передбачається. Температура повітря в більшості регіонів Європи виявиться вищою за середні багаторічні показники.

Стало відомо, якою буде погода в останній тиждень 2024 року. Найнестійкіша погода очікується на Півдні України - тут пройдуть помірні, а часом значні опади в супроводі сильного вітру. На решті частини території країни в окремі дні випаде мокрий сніг.

Синоптики повідомили, де в Україні потеплішає до +10. Погода в Україні найближчими днями покращиться - опади майже припиняться, вітер ослабне. Такий прогноз погоди озвучила речниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Більше цікавих новин:

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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