Україну накриє різке похолодання: синоптики назвали дату приходу потужних морозів

Зима повернеться в Україну лише у другій декаді січня і затримається приблизно на тиждень.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні з 27 грудня буде неприємною. Хоч дощі і снігопади покинуть нашу країну, прийдуть морози і похолодання.

Як прогнозують синоптики, з 28 по 29 грудня на території країни буде суха погода без вітру, вигляне сонце, так що можна спокійно виходити на вулицю, не боячись промокнути і застудитися.

Однак все одно слід одягатися тепліше, так як температура повітря знизиться на кілька градусів.

У західних областях України прогнозується 28 грудня +2...+ 4 градуси тепла, а в північних регіонах і в Києві буде -1...+1.

При цьому 29 грудня стане трохи тепліше на один-два градуси. Вітер буде рухатися зі швидкістю 3-8 метрів в секунду.

Погода на 26 грудня

У понеділок, 26 грудня, синоптики обіцяють дощ і мокрий сніг у західних областях, на решті території країни - без істотних опадів. Температура повітря очікується від -2 до +3 градусів вночі, вдень - від 0 до +5 градусів, а в південних регіонах - до + 8 градусів.

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Похолодання в Україні

За даними Wisemeteo, зима повернеться в Україну лише у другій декаді січня і затримається приблизно на тиждень.

Температура повітря почне знижуватися 9 січня. Наприклад, у Києві в період з 9 по 16 січня стовпчики термометрів вночі опустяться в районі -7...-14 градусів, вдень - від 0 до -7 градусів.

У Харкові буде ще холодніше. Тут в зазначений період в окремі дні вночі можливе похолодання до -16...-20 градусів, вдень від -3 до -12 градусів. Снігопади на Харківщині можливі 9, 14 і 15 числа. Тим часом в західній частині країни істотного похолодання не прогнозується. Наприклад, у Львові в другій декаді січня морози прогнозуються тільки вночі - від -1 до -8 градусів.

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