Влупить мороз і завалить снігом: Україну накриє сильне похолодання

Ви дізнаєтеся:
- Які регіони засипатиме снігом
- У яких областях будуть сильні пориви вітру
- Де температура повітря впаде до 0 градусів
Погода в Україні 3 листопада буде мокрий сніг та сильні пориви вітру у багатьох областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У багатьох областях пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 4 листопада мокрий сніг прогнозують у Харківській, Сумській, Чернігівській, Луганській областях, у східних та північних районах Полтавщини.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 3 листопада
В Україні 3 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг у північно-східних областях. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. На Лівобережжі країни будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні до 10°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить 0
За даними meteoprog, 3 листопада в Україні буде вітряною та місцями дощовою. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +4...+13 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до 0...+6 градусів.
Погода 3 листопада у Києві
У Києві 3 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні - останні новини
Нещодавно Главред розповідав, коли очікується сильне похолодання. Синоптики попереджають, що вже скоро в Україну повернуться сильні пориви вітру.
Синоптик Наталка Діденко повідомляла, що 30 жовтня, в Україні в деяких регіонах очікуються дощі, але збережеться тепла погода. Невеликі дощі можливі: у західних областях, у Вінницькій, Черкаській, у Житомирській, у Київській та Чернігівській областях.
Також Діденко писала, що за кілька днів відбудуться зміни погодних умов. У другій половині тижня очікується посилення вітру до штормових поривів. А вже з наступних вихідних, 2-3 листопада, прийде відчутне похолодання.
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