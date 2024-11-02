Влупить мороз і завалить снігом: Україну накриє сильне похолодання

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру у багатьох областях.

https://glavred.net/synoptic/vlupit-moroz-i-zavalit-snegom-ukrainu-nakroet-silnoe-poholodanie-10610783.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 3 листопада / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Які регіони засипатиме снігом

У яких областях будуть сильні пориви вітру

Де температура повітря впаде до 0 градусів

Погода в Україні 3 листопада буде мокрий сніг та сильні пориви вітру у багатьох областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У багатьох областях пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 4 листопада мокрий сніг прогнозують у Харківській, Сумській, Чернігівській, Луганській областях, у східних та північних районах Полтавщини.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 3 листопада / фото: ventusky

Погода 3 листопада

В Україні 3 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг у північно-східних областях. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. На Лівобережжі країни будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні до 10°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить 0

За даними meteoprog, 3 листопада в Україні буде вітряною та місцями дощовою. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +4...+13 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до 0...+6 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 3 листопада / фото: meteoprog

Погода 3 листопада у Києві

У Києві 3 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 3 листопада / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - останні новини

Нещодавно Главред розповідав, коли очікується сильне похолодання. Синоптики попереджають, що вже скоро в Україну повернуться сильні пориви вітру.

Синоптик Наталка Діденко повідомляла, що 30 жовтня, в Україні в деяких регіонах очікуються дощі, але збережеться тепла погода. Невеликі дощі можливі: у західних областях, у Вінницькій, Черкаській, у Житомирській, у Київській та Чернігівській областях.

Також Діденко писала, що за кілька днів відбудуться зміни погодних умов. У другій половині тижня очікується посилення вітру до штормових поривів. А вже з наступних вихідних, 2-3 листопада, прийде відчутне похолодання.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред