Вдарив 7-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

Ця магнітна буря може дуже сильно вплинути на людину.

На Україну обрушився 7-бальний шторм / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Україну атакувала тривала і дуже сильна магнітна буря. Вона може вплинути на самопочуття. Про це повідомляє meteoagent.

Кілька днів магнітна буря була на досить низькому рівні. 20 березня потужність магнітної бурі раптово зросла до шести балів. Наступного дня вона стала 7-бальною.

Сьогодні, 22 березня, буря стала трохи слабшою — 6 балів. Очікується, що 23 березня вона буде 5-бальною, а 24 березня опуститься до чотирьох балів.

За даними meteoprog, за останні 24 години стався 1 спалах класу В. Повідомляється, що 22 березня на Сонці можуть статися нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 10%. Ймовірність спалахів класу Х становить 1%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 8 сонячних плям.

"Магнітна буря такої сили може викликати незначні збої в роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграції птахів і тварин. Крім того, магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних людей і літніх, тому в цей день їм слід бути обережними", - йдеться в повідомленні.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря — це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони викликаються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють з нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть на людський організм. Вони можуть викликати порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто відзначає, що під час геомагнітного шторму у них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

